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Лавров прибыл с визитом на Кубу

Лавров прибыл с визитом на Кубу - РИА Новости, 19.02.2024

Лавров прибыл с визитом на Кубу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:32

2024-02-19T12:32

2024-02-19T13:19

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гавана

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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, в Гаване Лавров встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом. В центре внимания на переговорах будут укрепление политического диалога и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной и культурной областях, заявили ранее в МИД России.С визита в Гавану в понедельник начинается латиноамериканское турне Лаврова: в период с 19 по 22 февраля министр посетит также Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки".В Каракасе запланированы встречи Лаврова с президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес, а также переговоры с министром иностранных дел Иваном Хилем.В Рио-де-Жанейро первая встреча министров иностранных дел G20 в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов", отмечали в МИД РФ.

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в мире, гавана, куба, сергей лавров