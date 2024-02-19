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Лавров прибыл с визитом на Кубу - РИА Новости, 19.02.2024
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12:32 19.02.2024 (обновлено: 13:19 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/lavrov-1928205665.html
Лавров прибыл с визитом на Кубу
Лавров прибыл с визитом на Кубу - РИА Новости, 19.02.2024
Лавров прибыл с визитом на Кубу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:32
2024-02-19T13:19
в мире
гавана
куба
сергей лавров
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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, в Гаване Лавров встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом. В центре внимания на переговорах будут укрепление политического диалога и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной и культурной областях, заявили ранее в МИД России.С визита в Гавану в понедельник начинается латиноамериканское турне Лаврова: в период с 19 по 22 февраля министр посетит также Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки".В Каракасе запланированы встречи Лаврова с президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес, а также переговоры с министром иностранных дел Иваном Хилем.В Рио-де-Жанейро первая встреча министров иностранных дел G20 в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов", отмечали в МИД РФ.
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в мире, гавана, куба, сергей лавров
В мире, Гавана, Куба, Сергей Лавров
Лавров прибыл с визитом на Кубу

Глава МИД России Лавров прибыл с визитом на Кубу

© Мария Захарова/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии встречи в Гаване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии встречи в Гаване
© Мария Захарова/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии встречи в Гаване
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, в Гаване Лавров встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом. В центре внимания на переговорах будут укрепление политического диалога и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной и культурной областях, заявили ранее в МИД России.
С визита в Гавану в понедельник начинается латиноамериканское турне Лаврова: в период с 19 по 22 февраля министр посетит также Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки".
В Каракасе запланированы встречи Лаврова с президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес, а также переговоры с министром иностранных дел Иваном Хилем.
В Рио-де-Жанейро первая встреча министров иностранных дел G20 в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов", отмечали в МИД РФ.
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В миреГаванаКубаСергей Лавров
 
 
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