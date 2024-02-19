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Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 19.02.2024 (обновлено: 21:05 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/kuzminov-1928322469.html
Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова
Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024
Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова
Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:38
2024-02-19T21:05
испания
гражданская гвардия испании
россия
в мире
специальная военная операция на украине
украина
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МАДРИД/РИМ, 19 фев - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет, сказали в понедельник РИА Новости в пресс-службе правоохранительных органов королевства."На данный момент у нас нет подтверждения этой информации", — сообщила сотрудница гражданской гвардии в ответ на вопрос о появившейся информации о том, что Кузьминов предположительно был найден мертвым в Испании.Кроме того, итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров. Заметка под заголовком "Предатели долго не живут" содержит множество оскорбительных комментариев на украинском языке в адрес издания.Издание Il Corrispondente не имеет печатной версии, а опубликованные на нем материалы не содержат информации о их авторах. На главной странице содержится только адрес регистрации редакции, а единственная ссылка на сайте - в Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) - не работает. Кроме того, в новостной ленте сайта значатся материалы о событиях, произошедших неделю назад. Домен il-corrispondente.com был зарегистрирован 21 марта 2023 года.Ранее испаноязычный аккаунт в социальной сети X Eureka news с ссылкой на неофициальные источники в гражданской гвардии сообщил о смерти пилота в Испании. К публикации была прикреплена ссылка на материалы валенскийского издания Levante, которое сообщило о том, что в гараже в провинции Аликанте было обнаружено тело "33-летнего мужчины украинской национальности". Однако позже эта новость была удалена со страницы Eureka news. Этот аккаунт был зарегистрирован в соцсети X в феврале 2022 года. Помимо этого, он располагает лишь каналом в Telegram.Ранее новостной портал Eureka news с ссылкой на неофициальные источники в гражданской гвардии сообщил о смерти пилота, угнавшего российский вертолет, в Испании. Однако позже эта новость была удалена со страницы издания в соцсети X.Ранее в понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Максима Кузьминова, угнавшего летом прошлого года российский вертолет Ми-8. Согласно РБК-Украина, представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова.Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было 2 человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html
https://ria.ru/20230907/vertolet-1894729957.html
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испания, гражданская гвардия испании, россия, в мире, украина
Испания, Гражданская Гвардия Испании, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина
Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова

Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти угнавшего вертолет Кузьминова

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД/РИМ, 19 фев - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет, сказали в понедельник РИА Новости в пресс-службе правоохранительных органов королевства.
"На данный момент у нас нет подтверждения этой информации", — сообщила сотрудница гражданской гвардии в ответ на вопрос о появившейся информации о том, что Кузьминов предположительно был найден мертвым в Испании.
Вертолет МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
Вчера, 19:33
Кроме того, итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров. Заметка под заголовком "Предатели долго не живут" содержит множество оскорбительных комментариев на украинском языке в адрес издания.
Издание Il Corrispondente не имеет печатной версии, а опубликованные на нем материалы не содержат информации о их авторах. На главной странице содержится только адрес регистрации редакции, а единственная ссылка на сайте - в Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) - не работает. Кроме того, в новостной ленте сайта значатся материалы о событиях, произошедших неделю назад. Домен il-corrispondente.com был зарегистрирован 21 марта 2023 года.
Ранее испаноязычный аккаунт в социальной сети X Eureka news с ссылкой на неофициальные источники в гражданской гвардии сообщил о смерти пилота в Испании. К публикации была прикреплена ссылка на материалы валенскийского издания Levante, которое сообщило о том, что в гараже в провинции Аликанте было обнаружено тело "33-летнего мужчины украинской национальности". Однако позже эта новость была удалена со страницы Eureka news. Этот аккаунт был зарегистрирован в соцсети X в феврале 2022 года. Помимо этого, он располагает лишь каналом в Telegram.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину
7 сентября 2023, 13:04
Ранее новостной портал Eureka news с ссылкой на неофициальные источники в гражданской гвардии сообщил о смерти пилота, угнавшего российский вертолет, в Испании. Однако позже эта новость была удалена со страницы издания в соцсети X.
Ранее в понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Максима Кузьминова, угнавшего летом прошлого года российский вертолет Ми-8. Согласно РБК-Украина, представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было 2 человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИспанияГражданская Гвардия ИспанииРоссияВ миреУкраина
 
 
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