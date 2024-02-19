https://ria.ru/20240219/kuzminov-1928322469.html

Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова

Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024

Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова

Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:38

2024-02-19T19:38

2024-02-19T21:05

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МАДРИД/РИМ, 19 фев - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет, сказали в понедельник РИА Новости в пресс-службе правоохранительных органов королевства."На данный момент у нас нет подтверждения этой информации", — сообщила сотрудница гражданской гвардии в ответ на вопрос о появившейся информации о том, что Кузьминов предположительно был найден мертвым в Испании.Кроме того, итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров. Заметка под заголовком "Предатели долго не живут" содержит множество оскорбительных комментариев на украинском языке в адрес издания.Издание Il Corrispondente не имеет печатной версии, а опубликованные на нем материалы не содержат информации о их авторах. На главной странице содержится только адрес регистрации редакции, а единственная ссылка на сайте - в Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) - не работает. Кроме того, в новостной ленте сайта значатся материалы о событиях, произошедших неделю назад. Домен il-corrispondente.com был зарегистрирован 21 марта 2023 года.Ранее испаноязычный аккаунт в социальной сети X Eureka news с ссылкой на неофициальные источники в гражданской гвардии сообщил о смерти пилота в Испании. К публикации была прикреплена ссылка на материалы валенскийского издания Levante, которое сообщило о том, что в гараже в провинции Аликанте было обнаружено тело "33-летнего мужчины украинской национальности". Однако позже эта новость была удалена со страницы Eureka news. Этот аккаунт был зарегистрирован в соцсети X в феврале 2022 года. Помимо этого, он располагает лишь каналом в Telegram.Ранее новостной портал Eureka news с ссылкой на неофициальные источники в гражданской гвардии сообщил о смерти пилота, угнавшего российский вертолет, в Испании. Однако позже эта новость была удалена со страницы издания в соцсети X.Ранее в понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Максима Кузьминова, угнавшего летом прошлого года российский вертолет Ми-8. Согласно РБК-Украина, представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова.Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было 2 человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html

https://ria.ru/20230907/vertolet-1894729957.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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