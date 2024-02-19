https://ria.ru/20240219/krym-1928179086.html

В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР - РИА Новости, 19.02.2024

В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с РИА Новости предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:39

2024-02-19T10:39

2024-02-19T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с РИА Новости предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР, признав его незаконным. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца - 26 апреля - указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. "Я считаю, что акт о передаче Крыма из РСФСР в УССР 1954 года нужно было бы сегодня вновь рассмотреть и отменить, признав его незаконным", - сказал Затулин РИА Новости. По его словам, сегодня киевские власти продолжают зомбирование собственного населения, рассказывая, что у Украины в виде Крыма украли украинскую землю. "Так вот, украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого, на протяжении сотен лет - это был российский регион и в 1954 году у России Крым украли. Неважно, что это называлось решением Верховного совета, а до этого - высшего партийного органа", - подчеркнул Затулин. По его словам, тогда никого в России, и в том числе в Крыму, не опрашивали на предмет передачи полуострова в состав УССР. "Конечно, люди в 1954 году не могли себе представить, что пройдет не так уж много времени, и Советский Союз распадется. То, что в 1954 году было сделано, на самом деле, нарушило процедуры и законы в тот момент существовавшие, и никто сегодня, кроме Российской Федерации, которая является наследницей Советского Союза, не вправе судить на законодательном уровне о принятых тогда актах", - подчеркнул Затулин. По его словам, несмотря на то, что Республика Крым и Севастополь в 2014 году вернулись обратно в Россию и в этом вопросе поставлена точка, представители киевской власти в информационном поле продолжают бесконечные спекуляции, что у них отобрали "их Крым, Ялту и море". "Все это неправда. В течение всех лет с 1954 по 2014 Крым был в плену. Он был в плену у страны, которая не могла обеспечить его бесконфликтное существование, которая в Крыму кроме особняков ничего не строила, не обращала внимание на нужды местного населения. После прихода Крыма в состав России, мы видим, что построены дороги и электростанции <…> Подавляющее большинство крымчан понимает, что судьба Крыма с Россией", - сказал Затулин. По его словам, решение 1954 года является уроком, что ни под каким предлогом, даже самым замечательным, нельзя заниматься экспериментами с телом собственного государства и частью своего народа. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240209/krym-1926361433.html

https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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россия, украина, севастополь, владимир путин, константин затулин, оон, госдума рф