https://ria.ru/20240219/krym-1928143547.html
В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом
В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом - РИА Новости, 19.02.2024
В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T03:03
2024-02-19T03:03
2024-02-19T03:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца — 26 апреля — указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. "Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать. Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный акт, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был совершен под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово", — сказал Константинов РИА Новости. При этом, по его словам, исключать вероятность своего рода сделки Никиты Хрущева с руководителями УССР, лояльность которых покупалась Крымом, тоже не следует. "Никаких других рациональных объяснений просто не существует. Эту передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Можно — с тем, как в эпоху крепостного права дарились имения — вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов. И те, кто сегодня осмеливается говорить о каком-то там "возврате" Крыма Украине, относятся к крымчанам как к крепостным, как к этой самой пресловутой картошке. Но мы не овощи", — сказал Константинов и добавил, что крымчане наделены политической волей, которую однозначно выразили десять лет назад на референдуме и твердо стоят на своем и сейчас."И с нашей волей всем придется считаться", — подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, россия, украина, севастополь, никита хрущев, владимир константинов
Политика, Россия, Украина, Севастополь, Никита Хрущев, Владимир Константинов
В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом
Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова УССР преступным актом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца — 26 апреля — указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Передача Крыма в состав УССР стала трагедией для Украины, заявил сенатор
"Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать. Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный акт, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был совершен под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово", — сказал Константинов РИА Новости.
При этом, по его словам, исключать вероятность своего рода сделки Никиты Хрущева
с руководителями УССР, лояльность которых покупалась Крымом, тоже не следует.
«
"Никаких других рациональных объяснений просто не существует. Эту передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Можно — с тем, как в эпоху крепостного права дарились имения — вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов. И те, кто сегодня осмеливается говорить о каком-то там "возврате" Крыма Украине, относятся к крымчанам как к крепостным, как к этой самой пресловутой картошке. Но мы не овощи", — сказал Константинов и добавил, что крымчане наделены политической волей, которую однозначно выразили десять лет назад на референдуме и твердо стоят на своем и сейчас.
"И с нашей волей всем придется считаться", — подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Аксенов напомнил о моменте, ставшем переломным в судьбе Крыма