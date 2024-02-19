https://ria.ru/20240219/krasnoyarsk-1928154791.html
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству - РИА Новости, 19.02.2024
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
Более 80 объектов малого бизнеса и новые рабочие места появились на благоустроенных пространствах Красноярского края, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:15
2024-02-19T09:15
2024-02-19T09:15
красноярский край
шарыпово
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928157813_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3a4ed2bae7d343682a024c39c4d92555.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Более 80 объектов малого бизнеса и новые рабочие места появились на благоустроенных пространствах Красноярского края, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Telegram-канале. "За пять лет действия программы "Формирование комфортной городской среды" на территории Красноярского края предприниматели организовали на благоустроенных пространствах более 80 торговых объектов, создали более 160 новых рабочих мест. Напомним, с 2019 года по решению президента России программа включена в нацпроект "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении. По данным министерства, основные направления малого бизнеса, которые развиваются на объектах благоустройства - прокат спортивного инвентаря и организация общественного питания. "При создании новых пространств мы увидели, что обновленная городская среда - это не только красивое место, но еще и новая функция города, где формируются новые бизнесы, которые влияют также и на городскую экономику. Любое благоустроенное пространство начинает жить, когда там появляются люди, новые парки придают динамику районам, в которых они появились. Эта динамика уже влечет за собой бизнес. И бизнес готов участвовать в благоустройстве наряду с жителями", - рассказала замглавы министерства Елена Цитович. Отмечается, что крупный бизнес также участвует в благоустройстве, предприятия разрабатывают собственные программы корпоративной социальной ответственности, направленные на улучшение качества среды в городах присутствия. Так, СУЭК финансировал разработку восемь проектов благоустройства в Бородине, Шарыпове, Минусинске, Канске, Назарове.
красноярский край
шарыпово
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928157813_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eb42879e8aa990145814c7972b9457aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, шарыпово, красноярск
Красноярский край, Шарыпово, Красноярск
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
В Красноярском крае создали 80 коммерческих объектов благодаря благоустройству
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости.
Более 80 объектов малого бизнеса и новые рабочие места появились на благоустроенных пространствах Красноярского края, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Telegram-канале
.
"За пять лет действия программы "Формирование комфортной городской среды" на территории Красноярского края предприниматели организовали на благоустроенных пространствах более 80 торговых объектов, создали более 160 новых рабочих мест. Напомним, с 2019 года по решению президента России программа включена в нацпроект "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.
По данным министерства, основные направления малого бизнеса, которые развиваются на объектах благоустройства - прокат спортивного инвентаря и организация общественного питания.
"При создании новых пространств мы увидели, что обновленная городская среда - это не только красивое место, но еще и новая функция города, где формируются новые бизнесы, которые влияют также и на городскую экономику. Любое благоустроенное пространство начинает жить, когда там появляются люди, новые парки придают динамику районам, в которых они появились. Эта динамика уже влечет за собой бизнес. И бизнес готов участвовать в благоустройстве наряду с жителями", - рассказала замглавы министерства Елена Цитович.
Отмечается, что крупный бизнес также участвует в благоустройстве, предприятия разрабатывают собственные программы корпоративной социальной ответственности, направленные на улучшение качества среды в городах присутствия. Так, СУЭК
финансировал разработку восемь проектов благоустройства в Бородине, Шарыпове
, Минусинске
, Канске
, Назарове.