Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/krasnoyarsk-1928154791.html
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству - РИА Новости, 19.02.2024
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
Более 80 объектов малого бизнеса и новые рабочие места появились на благоустроенных пространствах Красноярского края, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:15
2024-02-19T09:15
красноярский край
шарыпово
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928157813_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3a4ed2bae7d343682a024c39c4d92555.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Более 80 объектов малого бизнеса и новые рабочие места появились на благоустроенных пространствах Красноярского края, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Telegram-канале. "За пять лет действия программы "Формирование комфортной городской среды" на территории Красноярского края предприниматели организовали на благоустроенных пространствах более 80 торговых объектов, создали более 160 новых рабочих мест. Напомним, с 2019 года по решению президента России программа включена в нацпроект "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении. По данным министерства, основные направления малого бизнеса, которые развиваются на объектах благоустройства - прокат спортивного инвентаря и организация общественного питания. "При создании новых пространств мы увидели, что обновленная городская среда - это не только красивое место, но еще и новая функция города, где формируются новые бизнесы, которые влияют также и на городскую экономику. Любое благоустроенное пространство начинает жить, когда там появляются люди, новые парки придают динамику районам, в которых они появились. Эта динамика уже влечет за собой бизнес. И бизнес готов участвовать в благоустройстве наряду с жителями", - рассказала замглавы министерства Елена Цитович. Отмечается, что крупный бизнес также участвует в благоустройстве, предприятия разрабатывают собственные программы корпоративной социальной ответственности, направленные на улучшение качества среды в городах присутствия. Так, СУЭК финансировал разработку восемь проектов благоустройства в Бородине, Шарыпове, Минусинске, Канске, Назарове.
красноярский край
шарыпово
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928157813_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eb42879e8aa990145814c7972b9457aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, шарыпово, красноярск
Красноярский край, Шарыпово, Красноярск
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству

В Красноярском крае создали 80 коммерческих объектов благодаря благоустройству

© Telegram/Минстрой Красноярского краяВ Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
© Telegram/Минстрой Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Более 80 объектов малого бизнеса и новые рабочие места появились на благоустроенных пространствах Красноярского края, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Telegram-канале.
"За пять лет действия программы "Формирование комфортной городской среды" на территории Красноярского края предприниматели организовали на благоустроенных пространствах более 80 торговых объектов, создали более 160 новых рабочих мест. Напомним, с 2019 года по решению президента России программа включена в нацпроект "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.
© Telegram/Минстрой Красноярского краяВ Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
© Telegram/Минстрой Красноярского края
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
По данным министерства, основные направления малого бизнеса, которые развиваются на объектах благоустройства - прокат спортивного инвентаря и организация общественного питания.
"При создании новых пространств мы увидели, что обновленная городская среда - это не только красивое место, но еще и новая функция города, где формируются новые бизнесы, которые влияют также и на городскую экономику. Любое благоустроенное пространство начинает жить, когда там появляются люди, новые парки придают динамику районам, в которых они появились. Эта динамика уже влечет за собой бизнес. И бизнес готов участвовать в благоустройстве наряду с жителями", - рассказала замглавы министерства Елена Цитович.
Отмечается, что крупный бизнес также участвует в благоустройстве, предприятия разрабатывают собственные программы корпоративной социальной ответственности, направленные на улучшение качества среды в городах присутствия. Так, СУЭК финансировал разработку восемь проектов благоустройства в Бородине, Шарыпове, Минусинске, Канске, Назарове.
© Telegram/Минстрой Красноярского краяВ Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
© Telegram/Минстрой Красноярского края
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
 
Красноярский крайШарыповоКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала