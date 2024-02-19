https://ria.ru/20240219/krasnoyarsk-1928154791.html

В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству

В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству - РИА Новости, 19.02.2024

В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству

Более 80 объектов малого бизнеса и новые рабочие места появились на благоустроенных пространствах Красноярского края, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:15

2024-02-19T09:15

2024-02-19T09:15

красноярский край

шарыпово

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Более 80 объектов малого бизнеса и новые рабочие места появились на благоустроенных пространствах Красноярского края, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Telegram-канале. "За пять лет действия программы "Формирование комфортной городской среды" на территории Красноярского края предприниматели организовали на благоустроенных пространствах более 80 торговых объектов, создали более 160 новых рабочих мест. Напомним, с 2019 года по решению президента России программа включена в нацпроект "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении. По данным министерства, основные направления малого бизнеса, которые развиваются на объектах благоустройства - прокат спортивного инвентаря и организация общественного питания. "При создании новых пространств мы увидели, что обновленная городская среда - это не только красивое место, но еще и новая функция города, где формируются новые бизнесы, которые влияют также и на городскую экономику. Любое благоустроенное пространство начинает жить, когда там появляются люди, новые парки придают динамику районам, в которых они появились. Эта динамика уже влечет за собой бизнес. И бизнес готов участвовать в благоустройстве наряду с жителями", - рассказала замглавы министерства Елена Цитович. Отмечается, что крупный бизнес также участвует в благоустройстве, предприятия разрабатывают собственные программы корпоративной социальной ответственности, направленные на улучшение качества среды в городах присутствия. Так, СУЭК финансировал разработку восемь проектов благоустройства в Бородине, Шарыпове, Минусинске, Канске, Назарове.

красноярский край

шарыпово

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярский край, шарыпово, красноярск