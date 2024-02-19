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СМИД ЕС одобрил создание военно-морской миссии в Красном море - РИА Новости, 19.02.2024
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12:47 19.02.2024 (обновлено: 13:22 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/krasnoemore-1928214146.html
СМИД ЕС одобрил создание военно-морской миссии в Красном море
СМИД ЕС одобрил создание военно-морской миссии в Красном море - РИА Новости, 19.02.2024
СМИД ЕС одобрил создание военно-морской миссии в Красном море
Министры иностранных дел Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили запуск военно-морской миссии для охраны судоходства в Красном море где командование силами... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:47
2024-02-19T13:22
в мире
брюссель
евросоюз
красное море
италия
антонио таяни
военная операция сша и британии в йемене
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Рим, 19 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили запуск военно-морской миссии для охраны судоходства в Красном море где командование силами примет Италия, сообщил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни."На СМИД мы только что одобрили запуск военной операции Aspides, где командование силами примет Италия", - написал он в своей соцсети Х. По словам Таяни, новая миссия станет крупным шагом на пути создания единой европейской обороны.Накануне он заявлял, что участники миссии не будут наносить удары по позициям движения хуситов в Йемене, но будут сбивать ракеты и беспилотники, атакующие торговые суда в Красном море.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда.Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Целью операции ASPIDES заявляется обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности. Сообщалось, что конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права.Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в восемь миллионов евро. Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке.
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в мире, брюссель, евросоюз, красное море, италия, антонио таяни, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Брюссель, Евросоюз, Красное море, Италия, Антонио Таяни, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИД ЕС одобрил создание военно-морской миссии в Красном море

СМИД ЕС в Брюсселе одобрил создание миссии в Красном море

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовые суда в бухте Эйлата
Грузовые суда в бухте Эйлата - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Грузовые суда в бухте Эйлата. Архивное фото
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Рим, 19 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили запуск военно-морской миссии для охраны судоходства в Красном море где командование силами примет Италия, сообщил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
«
"На СМИД мы только что одобрили запуск военной операции Aspides, где командование силами примет Италия", - написал он в своей соцсети Х. По словам Таяни, новая миссия станет крупным шагом на пути создания единой европейской обороны.
Красне море - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
США раскрыли подробности атак из Йемена по датскому судну в Красном море
17 февраля, 19:03
Накануне он заявлял, что участники миссии не будут наносить удары по позициям движения хуситов в Йемене, но будут сбивать ракеты и беспилотники, атакующие торговые суда в Красном море.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда.
Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Целью операции ASPIDES заявляется обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности. Сообщалось, что конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права.
Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в восемь миллионов евро. Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке.
 
В миреБрюссельЕвросоюзКрасное мореИталияАнтонио ТаяниВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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