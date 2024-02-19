https://ria.ru/20240219/kotyata-1928204043.html

В Новосибирской области заводчицу кошек будут судить за обман покупателя

В Новосибирской области заводчицу кошек будут судить за обман покупателя - РИА Новости, 19.02.2024

В Новосибирской области заводчицу кошек будут судить за обман покупателя

Заводчица кошек в Новосибирской области пойдет под суд за то, что продала бенгальскую кошку как животное более редкой и дорогой породы, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:28

2024-02-19T12:28

2024-02-19T12:28

происшествия

новосибирская область

тогучинский район

россия

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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Заводчица кошек в Новосибирской области пойдет под суд за то, что продала бенгальскую кошку как животное более редкой и дорогой породы, сообщает в понедельник прокуратура региона. "По версии следствия, обвиняемая занималась разведением и продажей кошек породы бенгальская. Заводчица, осознавая, что порода кошек европейская бурма на рынке стоит значительно дороже бенгальской кошки, в апреле 2023 года решила на этом незаконно заработать", - говорится в сообщении. По данным ведомства, женщина в интернете разместила объявление о продаже котенка породы европейская бурма и даже изготовила регистрационную карточку и ветеринарный паспорт, согласно которым котенок якобы принадлежит именно к этой породе. "В этом же месяце на котенка нашелся покупатель, который его и приобрел. Когда котенок подрос, покупатель понял, что его обманули и обратился в полицию", - рассказали в прокуратуре. Заместитель прокурора Тогучинского района направил уголовное дело в суд. Женщину обвиняют по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.

https://ria.ru/20220304/koshki-1776358942.html

новосибирская область

тогучинский район

россия

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происшествия, новосибирская область, тогучинский район, россия