https://ria.ru/20240219/konveyer-1928185461.html

В России создадут конвейер для массового производства спутников

В России создадут конвейер для массового производства спутников - РИА Новости, 19.02.2024

В России создадут конвейер для массового производства спутников

"Роскосмос" планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны, сообщил гендиректор... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:05

2024-02-19T11:05

2024-02-19T12:01

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Роскосмос" планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью порталу "Pro Космос". "Нам нужно создавать конвейер для аппаратов до 500 килограммов, это другое технологическое оборудование и требует уже реальных затрат. На что мы, собственно, и запланировали около 50 миллиардов рублей", — сказал он.Борисов пояснил, что на предприятии "Решетнев" уже работает конвейерная линия по сборке телекоммуникационных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли, но массой не более ста килограммов. По мнению главы "Роскосмоса", этот участок может стать "прототипом перехода к индустриальной модели"."Себестоимость, трудоемкость, сроки создания спутников на этом мини-конвейере подтверждены, они значительно ниже, чем на стапельном производстве. Более того, этот опыт заставил задуматься, что можно переходить к созданию и более серьезных спутников, тяжелых, используя технологии конвейерной сборки. Точнее, можно применить комбинацию между стапельной и конвейерной сборкой, основные панели собирая на конвейере, а весь спутник уже на стапелях", — добавил Борисов. Кроме того, полагает он, в России нужно создать национальный оптический центр для обеспечения аппаратурой группировки дистанционного зондирования Земли. По словам гендиректора, эта задача уже решается совместно с предприятиями "Росатома", а также российскими и белорусскими компаниями.

https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html

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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"