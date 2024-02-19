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В России создадут конвейер для массового производства спутников - РИА Новости, 19.02.2024
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11:05 19.02.2024 (обновлено: 12:01 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/konveyer-1928185461.html
В России создадут конвейер для массового производства спутников
В России создадут конвейер для массового производства спутников - РИА Новости, 19.02.2024
В России создадут конвейер для массового производства спутников
"Роскосмос" планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны, сообщил гендиректор... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:05
2024-02-19T12:01
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Роскосмос" планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью порталу "Pro Космос". &quot;Нам нужно создавать конвейер для аппаратов до 500 килограммов, это другое технологическое оборудование и требует уже реальных затрат. На что мы, собственно, и запланировали около 50 миллиардов рублей&quot;, — сказал он.Борисов пояснил, что на предприятии "Решетнев" уже работает конвейерная линия по сборке телекоммуникационных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли, но массой не более ста килограммов. По мнению главы "Роскосмоса", этот участок может стать "прототипом перехода к индустриальной модели"."Себестоимость, трудоемкость, сроки создания спутников на этом мини-конвейере подтверждены, они значительно ниже, чем на стапельном производстве. Более того, этот опыт заставил задуматься, что можно переходить к созданию и более серьезных спутников, тяжелых, используя технологии конвейерной сборки. Точнее, можно применить комбинацию между стапельной и конвейерной сборкой, основные панели собирая на конвейере, а весь спутник уже на стапелях", — добавил Борисов. Кроме того, полагает он, в России нужно создать национальный оптический центр для обеспечения аппаратурой группировки дистанционного зондирования Земли. По словам гендиректора, эта задача уже решается совместно с предприятиями "Росатома", а также российскими и белорусскими компаниями.
https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html
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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В России создадут конвейер для массового производства спутников

"Роскосмос" создаст спутниковый конвейер за 50 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Роскосмос" планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью порталу "Pro Космос".
«

"Нам нужно создавать конвейер для аппаратов до 500 килограммов, это другое технологическое оборудование и требует уже реальных затрат. На что мы, собственно, и запланировали около 50 миллиардов рублей", — сказал он.

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Борисов пояснил, что на предприятии "Решетнев" уже работает конвейерная линия по сборке телекоммуникационных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли, но массой не более ста килограммов. По мнению главы "Роскосмоса", этот участок может стать "прототипом перехода к индустриальной модели".
"Себестоимость, трудоемкость, сроки создания спутников на этом мини-конвейере подтверждены, они значительно ниже, чем на стапельном производстве. Более того, этот опыт заставил задуматься, что можно переходить к созданию и более серьезных спутников, тяжелых, используя технологии конвейерной сборки. Точнее, можно применить комбинацию между стапельной и конвейерной сборкой, основные панели собирая на конвейере, а весь спутник уже на стапелях", — добавил Борисов.
Кроме того, полагает он, в России нужно создать национальный оптический центр для обеспечения аппаратурой группировки дистанционного зондирования Земли. По словам гендиректора, эта задача уже решается совместно с предприятиями "Росатома", а также российскими и белорусскими компаниями.
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