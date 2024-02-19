https://ria.ru/20240219/konkurs-1928241731.html

Минздрав рассказал о Всероссийском конкурсе врачей

Минздрав рассказал о Всероссийском конкурсе врачей - РИА Новости, 19.02.2024

Минздрав рассказал о Всероссийском конкурсе врачей

Минздрав РФ объявил о начале Всероссийского конкурса врачей и специалистов с немедицинским образованием, победители получат денежные призы от 200 до 500 тысяч... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:18

2024-02-19T14:18

2024-02-19T14:18

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общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минздрав РФ объявил о начале Всероссийского конкурса врачей и специалистов с немедицинским образованием, победители получат денежные призы от 200 до 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Минздрав России информирует о начале проведения Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 2024 года", - говорится в сообщении. Конкурсы в 2024 году пройдут в три этапа. Первый этап до 1 апреля 2024 года проводится на уровне медицинских организаций, которые смогут выдвинуть кандидатуры медицинских и фармацевтических работников для участия в конкурсе. Второй этап, в рамках которого сформируют конкурсные комиссии федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов, пройдет с 1 по 30 апреля. Третий этап проводится с 1 мая центральной конкурсной комиссией конкурсов, уточнили в пресс-службе. Победители конкурса врачей получат денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей - за второе и 200 тысяч рублей за третье место, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html

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