https://ria.ru/20240219/konkurs-1928241731.html
Минздрав рассказал о Всероссийском конкурсе врачей
Минздрав рассказал о Всероссийском конкурсе врачей - РИА Новости, 19.02.2024
Минздрав рассказал о Всероссийском конкурсе врачей
Минздрав РФ объявил о начале Всероссийского конкурса врачей и специалистов с немедицинским образованием, победители получат денежные призы от 200 до 500 тысяч... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:18
2024-02-19T14:18
2024-02-19T14:18
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минздрав РФ объявил о начале Всероссийского конкурса врачей и специалистов с немедицинским образованием, победители получат денежные призы от 200 до 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Минздрав России информирует о начале проведения Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 2024 года", - говорится в сообщении. Конкурсы в 2024 году пройдут в три этапа. Первый этап до 1 апреля 2024 года проводится на уровне медицинских организаций, которые смогут выдвинуть кандидатуры медицинских и фармацевтических работников для участия в конкурсе. Второй этап, в рамках которого сформируют конкурсные комиссии федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов, пройдет с 1 по 30 апреля. Третий этап проводится с 1 мая центральной конкурсной комиссией конкурсов, уточнили в пресс-службе. Победители конкурса врачей получат денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей - за второе и 200 тысяч рублей за третье место, отметили в Минздраве.
https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html
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россия, общество
Минздрав рассказал о Всероссийском конкурсе врачей
Минздрав России объявил о начале Всероссийского конкурса врачей
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Минздрав РФ объявил о начале Всероссийского конкурса врачей и специалистов с немедицинским образованием, победители получат денежные призы от 200 до 500 тысяч рублей, сообщил
а пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Минздрав России информирует о начале проведения Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 2024 года", - говорится в сообщении.
Конкурсы в 2024 году пройдут в три этапа. Первый этап до 1 апреля 2024 года проводится на уровне медицинских организаций, которые смогут выдвинуть кандидатуры медицинских и фармацевтических работников для участия в конкурсе. Второй этап, в рамках которого сформируют конкурсные комиссии федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов, пройдет с 1 по 30 апреля. Третий этап проводится с 1 мая центральной конкурсной комиссией конкурсов, уточнили в пресс-службе.
Победители конкурса врачей получат денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей - за второе и 200 тысяч рублей за третье место, отметили в Минздраве.
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