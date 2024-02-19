https://ria.ru/20240219/konflikt-1928351013.html

При израильских обстрелах юга Ливана пострадали 14 человек, сообщили СМИ

При израильских обстрелах юга Ливана пострадали 14 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2024

При израильских обстрелах юга Ливана пострадали 14 человек, сообщили СМИ

Четырнадцать человек получили ранения в результате двух израильских авиаударов по окраине города Сайда на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T23:07

2024-02-19T23:07

2024-02-19T23:19

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 19 фев — РИА Новости. Четырнадцать человек получили ранения в результате двух израильских авиаударов по окраине города Сайда на юге Ливана, передает агентство NNA. Ранее источник сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли в понедельник два удара по окраине города Сайда на юге Ливана. Сайда расположена приблизительно в 50 километрах к югу от ливанской столицы Бейрута. "Четырнадцать человек, большинство из которых сирийские и палестинские рабочие, были ранены в результате авиаударов по району Газие", — говорится в сообщении агентства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в понедельник объявила о нанесении серии авиаударов по целям "Хезболлах" на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240219/konflikt-1915630213.html

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ливан, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, бейрут