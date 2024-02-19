https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html

Лавров оценил сравнение Лулы да Силвы операции в Газе с Холокостом

Лавров оценил сравнение Лулы да Силвы операции в Газе с Холокостом - РИА Новости, 19.02.2024

Лавров оценил сравнение Лулы да Силвы операции в Газе с Холокостом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Бразилии Лула да Силва, который сравнил операцию Израиля в Газе с Холокостом, имеет право на... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:23

2024-02-19T21:23

2024-02-19T21:23

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бразилия

в мире

сергей лавров

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАВАНА, 19 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Бразилии Лула да Силва, который сравнил операцию Израиля в Газе с Холокостом, имеет право на собственные оценки происходящего, как и любой глава государства.В воскресенье бразильский лидер заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты."За другие страны отвечать не буду. Мы уважаем мнение, которое высказывает руководитель любой страны и исходим из того, что каждый имеет право на свою реакцию. Мы не реагировали на это выступление президента Лулы, но мы видим, как, независимо от того, сравнивает кто-то эту ситуацию с чем-то другим, или не сравнивает, мы видим, как страдают тысячи невинных людей. Кстати, это не какая-то абстрактная арифметика, но за без малого пять месяцев операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период СВО, даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине" , - сообщил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы.Ранее глава МИД РФ прибыл на Кубу. С визита в Гавану в понедельник начинается латиноамериканское турне Лаврова: в период с 19 по 22 февраля министр посетит также Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки".

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россия, бразилия, в мире, сергей лавров, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году