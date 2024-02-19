https://ria.ru/20240219/konferentsiya-1928298450.html

Швейцария обсуждает с Украиной шаги по созыву мирной конференции

Швейцария обсуждает с Украиной шаги по созыву мирной конференции - РИА Новости, 19.02.2024

Швейцария обсуждает с Украиной шаги по созыву мирной конференции

Швейцария обсуждает с Украиной следующие шаги по проведению мирной конференции в 2024 году, ведется информационная работа с другими странами, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:39

2024-02-19T17:39

2024-02-19T17:39

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ЖЕНЕВА, 19 фев - РИА Новости. Швейцария обсуждает с Украиной следующие шаги по проведению мирной конференции в 2024 году, ведется информационная работа с другими странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что конференция по урегулированию ситуации на Украине, скорее всего, пройдет позже запланированного из-за недостаточной вовлеченности в мероприятие мировых лидеров. "Мы находимся в процессе детального обсуждения следующих шагов с Украиной и начали различные информационные мероприятия. Мы своевременно сообщим подробности конференции", - сказал он. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240213/posrednik-1927097837.html

https://ria.ru/20240208/peregovory-1926124584.html

https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925974742.html

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