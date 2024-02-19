Рейтинг@Mail.ru
Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 19.02.2024 (обновлено: 11:12 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html
Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе
Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе - РИА Новости, 19.02.2024
Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе
МИД КНР обратил внимание на позицию России по вопросу размещения в космосе оружия, заявили РИА Новости в офисе официального представителя внешнеполитического... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:11
2024-02-19T11:12
россия
китай
сша
энтони блинкен
ван и (политик)
владимир путин
в мире
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. МИД КНР обратил внимание на позицию России по вопросу размещения в космосе оружия, заявили РИА Новости в офисе официального представителя внешнеполитического ведомства Китая. Ранее издание New York Times сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов о размещении в космосе ядерного оружия. "Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать сообщение New York Times. Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
россия
китай
сша
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, сша, энтони блинкен, ван и (политик), владимир путин, в мире, космос
Россия, Китай, США, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Владимир Путин, В мире, Космос
Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе

МИД КНР: Пекин обратил внимание на позицию Москвы по размещению оружия в космосе

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. МИД КНР обратил внимание на позицию России по вопросу размещения в космосе оружия, заявили РИА Новости в офисе официального представителя внешнеполитического ведомства Китая.
Ранее издание New York Times сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов о размещении в космосе ядерного оружия.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"
17 февраля, 08:00
"Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать сообщение New York Times.
Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
9 февраля, 12:24
 
РоссияКитайСШАЭнтони БлинкенВан И (политик)Владимир ПутинВ миреКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала