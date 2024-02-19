Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе
МИД КНР: Пекин обратил внимание на позицию Москвы по размещению оружия в космосе
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. МИД КНР обратил внимание на позицию России по вопросу размещения в космосе оружия, заявили РИА Новости в офисе официального представителя внешнеполитического ведомства Китая.
Ранее издание New York Times сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов о размещении в космосе ядерного оружия.
"Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать сообщение New York Times.
Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.