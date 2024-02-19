https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html

Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе

Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе - РИА Новости, 19.02.2024

Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе

МИД КНР обратил внимание на позицию России по вопросу размещения в космосе оружия, заявили РИА Новости в офисе официального представителя внешнеполитического... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:11

2024-02-19T11:11

2024-02-19T11:12

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энтони блинкен

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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. МИД КНР обратил внимание на позицию России по вопросу размещения в космосе оружия, заявили РИА Новости в офисе официального представителя внешнеполитического ведомства Китая. Ранее издание New York Times сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов о размещении в космосе ядерного оружия. "Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать сообщение New York Times. Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

россия

китай

сша

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, сша, энтони блинкен, ван и (политик), владимир путин, в мире, космос