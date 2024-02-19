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В ЛНР восстановили путепровод у КПП на границе с Ростовской областью
В ЛНР восстановили путепровод у КПП на границе с Ростовской областью - РИА Новости, 19.02.2024
В ЛНР восстановили путепровод у КПП на границе с Ростовской областью
Специалисты госкомпании "Автодор" восстановили двухполосный путепровод, ведущий к пункту пропуска "Гуково" в ЛНР на административной границе с Ростовской... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:22
2024-02-19T19:22
2024-02-19T19:22
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты госкомпании "Автодор" восстановили двухполосный путепровод, ведущий к пункту пропуска "Гуково" в ЛНР на административной границе с Ростовской областью, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Во время своего визита в новые регионы президент проезжал через КПП "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области и обратил внимание на узкие, разбитые дороги и длинные заторы. На совещании с членами правительства Владимир Путин поручил навести порядок и обеспечить комфорт прохождения на всех КПП... На данный момент завершено восстановление двухполосного путепровода правого направления движения, и по нему уже запущен транспорт", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. По его словам, оба путепровода были настолько изношены, что специалистам "Автодора" пришлось фактически заново возводить дорожную инфраструктуру. Восстановление путепровода левого направления еще в процессе. "Протяженность каждого из путепроводов – 54 метра. Для обеспечения безопасности дорожного движения на подходах к путепроводам выполнены работы по укреплению обочин, устройству водосбросов для отвода воды с проезжей части, установлены знаки организации дорожного движения, нанесена временная разметка. Также демонтировано старое искусственное сооружение – на его месте будет возведен новый путепровод левого направления, тоже с двумя полосами движения. Таким образом, в узком месте дорога расширится до четырех полос, что поможет избежать очередей на подъезде к пункту пропуска со стороны ЛНР", – рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко. Летом 2023 года Путин поручил Хуснуллину увеличить пропускную способность на границе между Ростовской областью и Донбассом. Ростовскую область и Донбасс на сегодняшний день связывают 11 контрольно-пропускных пунктов.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html
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ростовская область, луганская народная республика, россия, марат хуснуллин, вячеслав петушенко
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Луганская Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин, Вячеслав Петушенко
В ЛНР восстановили путепровод у КПП на границе с Ростовской областью
Хуснуллин: в ЛНР восстановили путепровод у КПП Гуково
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты госкомпании "Автодор" восстановили двухполосный путепровод, ведущий к пункту пропуска "Гуково" в ЛНР на административной границе с Ростовской областью, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Во время своего визита в новые регионы президент проезжал через КПП "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области и обратил внимание на узкие, разбитые дороги и длинные заторы. На совещании с членами правительства Владимир Путин поручил навести порядок и обеспечить комфорт прохождения на всех КПП... На данный момент завершено восстановление двухполосного путепровода правого направления движения, и по нему уже запущен транспорт", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
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По его словам, оба путепровода были настолько изношены, что специалистам "Автодора" пришлось фактически заново возводить дорожную инфраструктуру. Восстановление путепровода левого направления еще в процессе.
"Протяженность каждого из путепроводов – 54 метра. Для обеспечения безопасности дорожного движения на подходах к путепроводам выполнены работы по укреплению обочин, устройству водосбросов для отвода воды с проезжей части, установлены знаки организации дорожного движения, нанесена временная разметка. Также демонтировано старое искусственное сооружение – на его месте будет возведен новый путепровод левого направления, тоже с двумя полосами движения. Таким образом, в узком месте дорога расширится до четырех полос, что поможет избежать очередей на подъезде к пункту пропуска со стороны ЛНР", – рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.
Летом 2023 года Путин поручил Хуснуллину увеличить пропускную способность на границе между Ростовской областью и Донбассом. Ростовскую область и Донбасс на сегодняшний день связывают 11 контрольно-пропускных пунктов.
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