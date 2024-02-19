https://ria.ru/20240219/khusnullin-1928318849.html

В ЛНР восстановили путепровод у КПП на границе с Ростовской областью

В ЛНР восстановили путепровод у КПП на границе с Ростовской областью - РИА Новости, 19.02.2024

В ЛНР восстановили путепровод у КПП на границе с Ростовской областью

Специалисты госкомпании "Автодор" восстановили двухполосный путепровод, ведущий к пункту пропуска "Гуково" в ЛНР на административной границе с Ростовской... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:22

2024-02-19T19:22

2024-02-19T19:22

специальная военная операция на украине

ростовская область

луганская народная республика

россия

марат хуснуллин

вячеслав петушенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902513754_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_79393a6c88c5b0fde2cd854ce6ef1d81.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты госкомпании "Автодор" восстановили двухполосный путепровод, ведущий к пункту пропуска "Гуково" в ЛНР на административной границе с Ростовской областью, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Во время своего визита в новые регионы президент проезжал через КПП "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области и обратил внимание на узкие, разбитые дороги и длинные заторы. На совещании с членами правительства Владимир Путин поручил навести порядок и обеспечить комфорт прохождения на всех КПП... На данный момент завершено восстановление двухполосного путепровода правого направления движения, и по нему уже запущен транспорт", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. По его словам, оба путепровода были настолько изношены, что специалистам "Автодора" пришлось фактически заново возводить дорожную инфраструктуру. Восстановление путепровода левого направления еще в процессе. "Протяженность каждого из путепроводов – 54 метра. Для обеспечения безопасности дорожного движения на подходах к путепроводам выполнены работы по укреплению обочин, устройству водосбросов для отвода воды с проезжей части, установлены знаки организации дорожного движения, нанесена временная разметка. Также демонтировано старое искусственное сооружение – на его месте будет возведен новый путепровод левого направления, тоже с двумя полосами движения. Таким образом, в узком месте дорога расширится до четырех полос, что поможет избежать очередей на подъезде к пункту пропуска со стороны ЛНР", – рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко. Летом 2023 года Путин поручил Хуснуллину увеличить пропускную способность на границе между Ростовской областью и Донбассом. Ростовскую область и Донбасс на сегодняшний день связывают 11 контрольно-пропускных пунктов.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html

https://ria.ru/20240204/mariupol-1925309493.html

ростовская область

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, луганская народная республика, россия, марат хуснуллин, вячеслав петушенко