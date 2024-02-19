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У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928226132.html
У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом
У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом - РИА Новости, 19.02.2024
У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом
Россия располагает необходимой доказательной базой в соответствии с требованиями ОЗХО по всем случаям применения Украиной химических отравляющих веществ, заявил РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:25
2024-02-19T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
украина
россия
войска рхбз
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия располагает необходимой доказательной базой в соответствии с требованиями ОЗХО по всем случаям применения Украиной химических отравляющих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "По всем перечисленным случаям имеется необходимая доказательная база, которая была предоставлена в Технический секретариат ОЗХО. По истечении четырех месяцев какой-либо реакции со стороны Организации по представленным нами доказательствам о нарушениях Украиной Конвенции так и не было представлено", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия, на котором, в частности, были озвучены случаи применения ВСУ химических отравляющих веществ.
https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928217544.html
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в мире, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, украина, россия, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Войска РХБЗ
У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом

МО: РФ располагает доказательной базой по случаям применения химикатов Киевом

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия располагает необходимой доказательной базой в соответствии с требованиями ОЗХО по всем случаям применения Украиной химических отравляющих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
"По всем перечисленным случаям имеется необходимая доказательная база, которая была предоставлена в Технический секретариат ОЗХО. По истечении четырех месяцев какой-либо реакции со стороны Организации по представленным нами доказательствам о нарушениях Украиной Конвенции так и не было представлено", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия, на котором, в частности, были озвучены случаи применения ВСУ химических отравляющих веществ.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление
12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВойска РХБЗ
 
 
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