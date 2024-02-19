https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928226132.html

У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом

У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом - РИА Новости, 19.02.2024

У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом

Россия располагает необходимой доказательной базой в соответствии с требованиями ОЗХО по всем случаям применения Украиной химических отравляющих веществ, заявил РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:25

2024-02-19T13:25

2024-02-19T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы украины

украина

россия

войска рхбз

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия располагает необходимой доказательной базой в соответствии с требованиями ОЗХО по всем случаям применения Украиной химических отравляющих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "По всем перечисленным случаям имеется необходимая доказательная база, которая была предоставлена в Технический секретариат ОЗХО. По истечении четырех месяцев какой-либо реакции со стороны Организации по представленным нами доказательствам о нарушениях Украиной Конвенции так и не было представлено", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия, на котором, в частности, были озвучены случаи применения ВСУ химических отравляющих веществ.

https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928217544.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, украина, россия, войска рхбз