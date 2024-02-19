https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928226132.html
У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом
У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом - РИА Новости, 19.02.2024
У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом
Россия располагает необходимой доказательной базой в соответствии с требованиями ОЗХО по всем случаям применения Украиной химических отравляющих веществ, заявил РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:25
2024-02-19T13:25
2024-02-19T13:25
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия располагает необходимой доказательной базой в соответствии с требованиями ОЗХО по всем случаям применения Украиной химических отравляющих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "По всем перечисленным случаям имеется необходимая доказательная база, которая была предоставлена в Технический секретариат ОЗХО. По истечении четырех месяцев какой-либо реакции со стороны Организации по представленным нами доказательствам о нарушениях Украиной Конвенции так и не было представлено", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия, на котором, в частности, были озвучены случаи применения ВСУ химических отравляющих веществ.
https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928217544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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У России есть доказательная база по случаям применения химикатов Киевом
МО: РФ располагает доказательной базой по случаям применения химикатов Киевом