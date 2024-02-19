https://ria.ru/20240219/khimboepripasy-1928217269.html

ВСУ применяли американские химбоеприпасы против российских войск

ВСУ применяли американские химбоеприпасы против российских войск - РИА Новости, 19.02.2024

ВСУ применяли американские химбоеприпасы против российских войск

Украинские военные использовали против российской армии американские химические боеприпасы, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по вопросам... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:57

2024-02-19T12:57

2024-02-19T14:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинские военные использовали против российской армии американские химические боеприпасы, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия."Так, 28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс", — сказал генерал-лейтенант.Это вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.Кириллов подчеркнул, что это не единичный случай применения Украиной нелетального химоружия. ВСУ 7 и 23 апреля 2023 года сбрасывали с дронов ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6"."Тридцать первого января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества "антрахинон", — продолжил генерал.Этот химикат обладает выраженным токсическим действием, вызывает слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен из-за его канцерогенности.Кроме того, 15 июня 2023 года в районе населенного пункта Работино против российских военнослужащих применили беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином. Первое соединение относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксировали в районе Работино 3 и 11 августа 2023 года.У российских военных есть сведения, что киевский режим при содействии западных кураторов разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса"."Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск, которые планируется разместить вдоль автодорог и на основных транспортных развязках", — указал Кириллов.Предполагается, что такая тактика затруднит наступательные операции российской армии и даст Киеву время на подготовку оборонительных позиций в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.

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Кириллов о применении американских химбоеприпасов в ходе СВО Кириллов о применении американских химбоеприпасов в ходе СВО 2024-02-19T12:57 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сша, украина, игорь кириллов, вооруженные силы украины