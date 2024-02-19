https://ria.ru/20240219/khamas-1928135469.html

ХАМАС ищет замену главарю движения в секторе Газа, заявили в Израиле

ХАМАС ищет замену главарю движения в секторе Газа, заявили в Израиле - РИА Новости, 19.02.2024

ХАМАС ищет замену главарю движения в секторе Газа, заявили в Израиле

Движение ХАМАС терпит поражение и уже не контролирует сектор Газа, а высшее руководство движения ищет замену главарю группировки в палестинском анклаве Яхье... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T00:19

2024-02-19T00:19

2024-02-19T00:19

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

армия обороны израиля (цахал)

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216798_131:354:3072:2008_1920x0_80_0_0_bddf2924e87e75ecd0279efd751ab649.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Движение ХАМАС терпит поражение и уже не контролирует сектор Газа, а высшее руководство движения ищет замену главарю группировки в палестинском анклаве Яхье Синвару, заявил в воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант. "ХАМАС ищет замену Синвару – есть "заявка" на следующего лидера ... ХАМАС больше не доверяет своим командирам, это становится все более очевидно. Кроме того, филиал ХАМАС в Газе не отвечает, на местах не с кем говорить, а внешнее руководство (ХАМАС за рубежом) ищет лидеров (для Газы). Это означает, что существует заявка на то, кто будет управлять Газой, где (сейчас) нет контролирующей стороны", - заявил Галант в ходе посещения штаба южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Министр отметил, что в ходе операции в больнице Насер в Хан-Юнисе 200 радикалов сдались в плен, а десятки других были схвачены в больнице Амаль. По его словам, бойцы ХАМАС потеряли боевой дух, а ЦАХАЛ демонстрирует самый продвинутый за многие годы уровень ведения боевых действий. "Бригада (ХАМАС) в Хан-Юнисе потерпела поражение и больше не функционирует как военное образование. У ХАМАС остались силы в центральном районе Газы и бригада в Рафахе. Единственное, что требуется для их полного краха как военной системы, - это решение ЦАХАЛ. Здесь нет никого, кто мог бы прийти им на помощь – ни иранцев, ни международной помощи", - заявил Галант. Министр обороны выразил уверенность, что ЦАХАЛ ликвидирует оставшиеся шесть батальонов ХАМАС и не остановится, пока в палестинском анклаве удерживаются 134 израильских заложника. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28,7 тысячи, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240218/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240218/gaza-1928078210.html

израиль

рафах (провинция)

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа