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Турция и Россия продолжают переговоры по газовому хабу, сообщил источник
Турция и Россия продолжают переговоры по газовому хабу, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2024
Турция и Россия продолжают переговоры по газовому хабу, сообщил источник
Проблем в переговорном процессе Анкары и Москвы по дорожной карте проекта газового хаба в Турции нет, обсуждения продолжаются, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T07:03
2024-02-19T07:03
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Проблем в переговорном процессе Анкары и Москвы по дорожной карте проекта газового хаба в Турции нет, обсуждения продолжаются, сообщил РИА Новости источник в энергетическом секторе страны. Источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции ранее сообщал РИА Новости, что турецкая делегация посетила с визитом Россию для обсуждения деталей газового хаба, рассчитывает подготовить календарь действий, ускорить работы. "Мы продолжаем переговоры по дорожной карте, представленной нам российскими коллегами. Нет никаких проблем", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" – президент РФ Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В ноябре прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.
https://ria.ru/20240206/gazovyy_khab-1925593061.html
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турция, россия, газпром, северный поток, черное море, в мире
Турция, Россия, Газпром, Северный поток, Черное море, В мире
Турция и Россия продолжают переговоры по газовому хабу, сообщил источник
Турция и Россия продолжают переговоры по дорожной карте газового хаба