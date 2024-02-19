https://ria.ru/20240219/khab-1928150107.html

Турция и Россия продолжают переговоры по газовому хабу, сообщил источник

Турция и Россия продолжают переговоры по газовому хабу, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2024

Турция и Россия продолжают переговоры по газовому хабу, сообщил источник

Проблем в переговорном процессе Анкары и Москвы по дорожной карте проекта газового хаба в Турции нет, обсуждения продолжаются, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T07:03

2024-02-19T07:03

2024-02-19T07:03

турция

россия

газпром

северный поток

черное море

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg

АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Проблем в переговорном процессе Анкары и Москвы по дорожной карте проекта газового хаба в Турции нет, обсуждения продолжаются, сообщил РИА Новости источник в энергетическом секторе страны. Источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции ранее сообщал РИА Новости, что турецкая делегация посетила с визитом Россию для обсуждения деталей газового хаба, рассчитывает подготовить календарь действий, ускорить работы. "Мы продолжаем переговоры по дорожной карте, представленной нам российскими коллегами. Нет никаких проблем", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" – президент РФ Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В ноябре прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.

https://ria.ru/20240206/gazovyy_khab-1925593061.html

https://ria.ru/20240215/turtsiya-1927477979.html

турция

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, газпром, северный поток, черное море, в мире