https://ria.ru/20240219/kazakhstan-1928158935.html

В Казахстане обезвредили восемь ОПГ, причастных к терроризму

В Казахстане обезвредили восемь ОПГ, причастных к терроризму - РИА Новости, 19.02.2024

В Казахстане обезвредили восемь ОПГ, причастных к терроризму

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в ходе спецоперации нейтрализовал восемь группировок, причастных к терроризму, похищению людей,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:13

2024-02-19T09:13

2024-02-19T09:29

казахстан

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АЛМА-АТА, 19 фев - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в ходе спецоперации нейтрализовал восемь группировок, причастных к терроризму, похищению людей, вымогательствам, незаконному обороту наркотиков и оружия, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства."В рамках реализованной КНБ 17 февраля 2024 года совместно с МВД и при координации генеральной прокуратуры операции в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и городе Шымкенте нейтрализованы восемь группировок", - говорится в сообщении.По данным комитета нацбезопасности, задержаны 23 человека, которые "подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия"."Совершенные противоправные деяния в ряде случаев (подозреваемые – ред.) оправдывали искаженными религиозными канонами. В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики", - пояснили в КНБ.Указывается, что в спецоперации приняли участие 250 силовиков.

https://radiosputnik.ru/20240213/mariupol-1926996520.html

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казахстан