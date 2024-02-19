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"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым - РИА Новости, 19.02.2024
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16:45 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/karty-1928283241.html
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым - РИА Новости, 19.02.2024
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым
"Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:45
2024-02-19T16:45
экономика
симферополь
севастополь
тинькофф. кредитные системы
республика крым
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе, сообщили РИА Новости в техподдержке банка. "С 20 февраля начнем доставлять дебетовые и кредитные карты в республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в: Симферополе, Севастополе", - сказано в сообщении. Президент России Владимир Путин в марте 2022 года призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из системно значимых банков, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк, он объявил об этом в начале апреля 2022 года. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. До этого ключевым банком в регионе выступал РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ. В конце февраля прошлого года "Тинькофф" попал в пакет санкций Евросоюза. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html
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симферополь
севастополь
республика крым
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экономика, симферополь, севастополь, тинькофф. кредитные системы, республика крым
Экономика, Симферополь, Севастополь, Тинькофф. Кредитные Системы, Республика Крым
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым

"Тинькофф банк" с 20 февраля будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у банкомата банка "Тинькофф"
Девушка у банкомата банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка у банкомата банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе, сообщили РИА Новости в техподдержке банка.
"С 20 февраля начнем доставлять дебетовые и кредитные карты в республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в: Симферополе, Севастополе", - сказано в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах
31 января, 21:47
Президент России Владимир Путин в марте 2022 года призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из системно значимых банков, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк, он объявил об этом в начале апреля 2022 года. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года.
До этого ключевым банком в регионе выступал РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ.
В конце февраля прошлого года "Тинькофф" попал в пакет санкций Евросоюза. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
Председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов на церемонии открытия головного офиса Сбербанка в Крыму. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Сбер открыл головное отделение банка в Крыму
18 января, 16:50
 
ЭкономикаСимферопольСевастопольТинькофф. Кредитные СистемыРеспублика Крым
 
 
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