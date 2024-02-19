https://ria.ru/20240219/karty-1928283241.html
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым - РИА Новости, 19.02.2024
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым
"Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:45
2024-02-19T16:45
2024-02-19T16:45
экономика
симферополь
севастополь
тинькофф. кредитные системы
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927612265_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0522eef58949f250f626d885706f580d.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе, сообщили РИА Новости в техподдержке банка. "С 20 февраля начнем доставлять дебетовые и кредитные карты в республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в: Симферополе, Севастополе", - сказано в сообщении. Президент России Владимир Путин в марте 2022 года призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из системно значимых банков, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк, он объявил об этом в начале апреля 2022 года. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. До этого ключевым банком в регионе выступал РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ. В конце февраля прошлого года "Тинькофф" попал в пакет санкций Евросоюза. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html
https://ria.ru/20240118/sberbank-1922160732.html
симферополь
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927612265_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_a0a7149d44b5a804eea1956e04400d92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, симферополь, севастополь, тинькофф. кредитные системы, республика крым
Экономика, Симферополь, Севастополь, Тинькофф. Кредитные Системы, Республика Крым
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым
"Тинькофф банк" с 20 февраля будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым