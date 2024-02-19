https://ria.ru/20240219/karty-1928283241.html

"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым

"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым - РИА Новости, 19.02.2024

"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым

"Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:45

2024-02-19T16:45

2024-02-19T16:45

экономика

симферополь

севастополь

тинькофф. кредитные системы

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927612265_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0522eef58949f250f626d885706f580d.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе, сообщили РИА Новости в техподдержке банка. "С 20 февраля начнем доставлять дебетовые и кредитные карты в республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в: Симферополе, Севастополе", - сказано в сообщении. Президент России Владимир Путин в марте 2022 года призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из системно значимых банков, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк, он объявил об этом в начале апреля 2022 года. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. До этого ключевым банком в регионе выступал РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ. В конце февраля прошлого года "Тинькофф" попал в пакет санкций Евросоюза. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.

https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html

https://ria.ru/20240118/sberbank-1922160732.html

симферополь

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, симферополь, севастополь, тинькофф. кредитные системы, республика крым