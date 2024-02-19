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Картина Айвазовского ушла с молотка за 92 миллиона рублей - РИА Новости, 19.02.2024
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01:03 19.02.2024 (обновлено: 01:07 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/kartina-1928138947.html
Картина Айвазовского ушла с молотка за 92 миллиона рублей
Картина Айвазовского ушла с молотка за 92 миллиона рублей - РИА Новости, 19.02.2024
Картина Айвазовского ушла с молотка за 92 миллиона рублей
Картина русского художника Ивана Айвазовского "Лунная ночь" 1878 года ушла с молотка за 92 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аукционного... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T01:03
2024-02-19T01:07
иван айвазовский
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Картина русского художника Ивана Айвазовского "Лунная ночь" 1878 года ушла с молотка за 92 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аукционного холдинга". "Российский "Аукционный холдинг" огласил результаты торгов, которые 18 февраля прошли в Московском аукционном доме. Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона - морской пейзаж Константинополя с башнями "Лунная ночь" кисти Ивана Айвазовского. Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 миллиона рублей", - говорится в сообщении. С молотка также ушла картина "Патриарх Филарет" Ильи Репина за 29,5 миллиона рублей, "Гималаи" Николая Рериха за 12 миллионов рублей, "Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде" Василия Верещагина за 9,5 миллиона рублей и авторская копия статуи "Кентавр указующий" Эрнста Неизвестного за 6,5 миллиона рублей. Общая сумма продаж составила 235,5 миллиона рублей. На торгах были представлены художественные произведения XVIII-XX веков. По словам представителей аукциона, ядро предложенных к продаже лотов составили работы художников с мировым именем, которые появляются на рынке крайне редко или впервые, а потому считаются наиболее ликвидными. Ранее "Аукционный холдинг" сообщил, что картина Айвазовского "Лунная ночь" будет выставлена на торгах за 100 миллионов рублей 18 февраля. После этого в социальной сети Х бывший прокурор Украины Гюндуз Мамедов высказал предположение о том, что картина может иметь незаконное происхождение. Позже в пресс-службе "Аукционный холдинг" сообщили РИА Новости, что аукцион не выставлял на торги картину Айвазовского "Лунная ночь", объявленную Украиной в международный розыск, отметив, что речь идет о другой картине художника с идентичным названием.
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иван айвазовский, общество, россия
Иван Айвазовский, Общество, Россия
Картина Айвазовского ушла с молотка за 92 миллиона рублей

Картина Айвазовского "Лунная ночь" 1878 года ушла с молотка за 92 млн рублей

© Фото : Предоставлено пресс-службой "Аукционного холдинга"Иван Айвазовский. "Лунная ночь". 1878 год
Иван Айвазовский. Лунная ночь. 1878 год - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Аукционного холдинга"
Иван Айвазовский. "Лунная ночь". 1878 год. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Картина русского художника Ивана Айвазовского "Лунная ночь" 1878 года ушла с молотка за 92 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аукционного холдинга".
«
"Российский "Аукционный холдинг" огласил результаты торгов, которые 18 февраля прошли в Московском аукционном доме. Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона - морской пейзаж Константинополя с башнями "Лунная ночь" кисти Ивана Айвазовского. Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
С молотка также ушла картина "Патриарх Филарет" Ильи Репина за 29,5 миллиона рублей, "Гималаи" Николая Рериха за 12 миллионов рублей, "Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде" Василия Верещагина за 9,5 миллиона рублей и авторская копия статуи "Кентавр указующий" Эрнста Неизвестного за 6,5 миллиона рублей. Общая сумма продаж составила 235,5 миллиона рублей.
На торгах были представлены художественные произведения XVIII-XX веков. По словам представителей аукциона, ядро предложенных к продаже лотов составили работы художников с мировым именем, которые появляются на рынке крайне редко или впервые, а потому считаются наиболее ликвидными.
Ранее "Аукционный холдинг" сообщил, что картина Айвазовского "Лунная ночь" будет выставлена на торгах за 100 миллионов рублей 18 февраля. После этого в социальной сети Х бывший прокурор Украины Гюндуз Мамедов высказал предположение о том, что картина может иметь незаконное происхождение. Позже в пресс-службе "Аукционный холдинг" сообщили РИА Новости, что аукцион не выставлял на торги картину Айвазовского "Лунная ночь", объявленную Украиной в международный розыск, отметив, что речь идет о другой картине художника с идентичным названием.
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