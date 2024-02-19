https://ria.ru/20240219/kallas-1928199820.html
Эстонский премьер сочла объявление ее в розыск в России "посланием Путина"
Эстонский премьер сочла объявление ее в розыск в России "посланием Путина" - РИА Новости, 19.02.2024
Эстонский премьер сочла объявление ее в розыск в России "посланием Путина"
Объявленная в розыск в России эстонский премьер Кая Каллас в интервью газете Financial Times заговорила о "послании" российского президента Владимира Путина про РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:15
2024-02-19T12:15
2024-02-19T12:15
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эстония
владимир путин
кайя каллас
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Объявленная в розыск в России эстонский премьер Кая Каллас в интервью газете Financial Times заговорила о "послании" российского президента Владимира Путина про то, что "Эстония - это территория России". "(Путин) хочет передать послание, что Эстония на самом деле является территорией России, и что он обладает юрисдикцией над нами", - заявила Каллас, комментируя свое объявление в розыск на российской территории. Ранее, как следует из базы МВД России, Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с этим напомнила о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище.
https://ria.ru/20240215/kallas-1927549075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, владимир путин, кайя каллас
В мире, Россия, Эстония, Владимир Путин, Кайя Каллас
Эстонский премьер сочла объявление ее в розыск в России "посланием Путина"
Премьер Эстонии Каллас увидела послание Путина в объявлении ее в розыск в России