https://ria.ru/20240219/kallas-1928199820.html

Эстонский премьер сочла объявление ее в розыск в России "посланием Путина"

Эстонский премьер сочла объявление ее в розыск в России "посланием Путина" - РИА Новости, 19.02.2024

Эстонский премьер сочла объявление ее в розыск в России "посланием Путина"

Объявленная в розыск в России эстонский премьер Кая Каллас в интервью газете Financial Times заговорила о "послании" российского президента Владимира Путина про РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:15

2024-02-19T12:15

2024-02-19T12:15

в мире

россия

эстония

владимир путин

кайя каллас

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Объявленная в розыск в России эстонский премьер Кая Каллас в интервью газете Financial Times заговорила о "послании" российского президента Владимира Путина про то, что "Эстония - это территория России". "(Путин) хочет передать послание, что Эстония на самом деле является территорией России, и что он обладает юрисдикцией над нами", - заявила Каллас, комментируя свое объявление в розыск на российской территории. Ранее, как следует из базы МВД России, Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с этим напомнила о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище.

https://ria.ru/20240215/kallas-1927549075.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, эстония, владимир путин, кайя каллас