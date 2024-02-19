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Нетаньяху выразил надежду на скорое достижение сделки по заложникам - РИА Новости, 19.02.2024
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01:14 19.02.2024 (обновлено: 05:27 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/izrail-1928139499.html
Нетаньяху выразил надежду на скорое достижение сделки по заложникам
Нетаньяху выразил надежду на скорое достижение сделки по заложникам - РИА Новости, 19.02.2024
Нетаньяху выразил надежду на скорое достижение сделки по заложникам
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что в скором времени удастся достичь сделки с ХАМАС по освобождению еще какого-то числа заложников из... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T01:14
2024-02-19T05:27
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что в скором времени удастся достичь сделки с ХАМАС по освобождению еще какого-то числа заложников из сектора Газа, добавив, что в независимости от этого цель по достижению полной победы над ХАМАС должна быть достигнута. &quot;Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем достичь соглашения и освободить больше наших заложников. Но вне зависимости от того, будет сделка или нет, мы должны закончить работу, чтобы одержать полную победу&quot;, — заявил премьер на конференции глав крупнейших американских еврейских организаций в Иерусалиме.Нетаньяху выразил уверенность, что освобождения заложников можно добиться посредством решительных военных действий и очень жестких переговоров. "Эта жесткая позиция должна включать в себя оказание давления. Причем давление должно оказываться не только на сам ХАМАС, но и на тех, кто может оказать давление на ХАМАС, начиная с Катара. Катар может оказать давление на ХАМАС как никто другой. Они принимают лидеров ХАМАС. ХАМАС зависит от них в финансовом отношении", — отметил глава израильского правительства. Премьер призвал лидеров американских еврейских организаций также оказать давление на Катар в этом вопросе. Заявление прозвучало на фоне очередного тупика в переговорах по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников при посредничестве США, Катара и Египта. Нетаньяху на прошлой неделе неоднократно публично заявлял, что Израиль не получил от ХАМАС никаких новых предложений по освобождению израильских заложников, и называл требования палестинской группировки "бредовыми и иллюзорными". В частности, по его словам, Израиль не готов останавливать войну, не достигнув ее ключевых целей по полной ликвидации ХАМАС, выводить войска из палестинского анклава и освобождать требуемое ХАМАС количество палестинских заключенных из израильских тюрем. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28,7 тысячи, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240219/khamas-1928135469.html
https://ria.ru/20240218/konflikt-1915630213.html
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израиль
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Нетаньяху выразил надежду на скорое достижение сделки по заложникам

Нетаньяху выразил надежду на скорое достижение сделки с ХАМАС по заложникам

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что в скором времени удастся достичь сделки с ХАМАС по освобождению еще какого-то числа заложников из сектора Газа, добавив, что в независимости от этого цель по достижению полной победы над ХАМАС должна быть достигнута.
«

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем достичь соглашения и освободить больше наших заложников. Но вне зависимости от того, будет сделка или нет, мы должны закончить работу, чтобы одержать полную победу", — заявил премьер на конференции глав крупнейших американских еврейских организаций в Иерусалиме.

Нетаньяху выразил уверенность, что освобождения заложников можно добиться посредством решительных военных действий и очень жестких переговоров.
"Эта жесткая позиция должна включать в себя оказание давления. Причем давление должно оказываться не только на сам ХАМАС, но и на тех, кто может оказать давление на ХАМАС, начиная с Катара. Катар может оказать давление на ХАМАС как никто другой. Они принимают лидеров ХАМАС. ХАМАС зависит от них в финансовом отношении", — отметил глава израильского правительства.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
ХАМАС ищет замену главарю движения в секторе Газа, заявили в Израиле
00:19
Премьер призвал лидеров американских еврейских организаций также оказать давление на Катар в этом вопросе. Заявление прозвучало на фоне очередного тупика в переговорах по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников при посредничестве США, Катара и Египта.
Нетаньяху на прошлой неделе неоднократно публично заявлял, что Израиль не получил от ХАМАС никаких новых предложений по освобождению израильских заложников, и называл требования палестинской группировки "бредовыми и иллюзорными". В частности, по его словам, Израиль не готов останавливать войну, не достигнув ее ключевых целей по полной ликвидации ХАМАС, выводить войска из палестинского анклава и освобождать требуемое ХАМАС количество палестинских заключенных из израильских тюрем.
Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28,7 тысячи, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах превысило 28 900
Вчера, 14:34
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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