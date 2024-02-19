https://ria.ru/20240219/irak-1928217010.html
США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны
США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны
США вывезли из Ирака в 2003-2011 годах авиабомбы, артиллерийские и реактивные химические боеприпасы с ипритом и зарином, их дальнейшая судьба неизвестна,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:57
2024-02-19T12:57
2024-02-19T12:57
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. США вывезли из Ирака в 2003-2011 годах авиабомбы, артиллерийские и реактивные химические боеприпасы с ипритом и зарином, их дальнейшая судьба неизвестна, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "На иракской территории в 2003-2011 годах Соединенные Штаты выявили более 4,5 тысячи авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая – вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html
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РИА Новости
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в мире, сша, ирак, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, США, Ирак, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны
Генерал Кириллов: США с 2003 года вывозили из Ирака снаряды с ипритом и зарином