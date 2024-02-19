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США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
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12:57 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/irak-1928217010.html
США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны
США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны
США вывезли из Ирака в 2003-2011 годах авиабомбы, артиллерийские и реактивные химические боеприпасы с ипритом и зарином, их дальнейшая судьба неизвестна,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:57
2024-02-19T12:57
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ирак
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. США вывезли из Ирака в 2003-2011 годах авиабомбы, артиллерийские и реактивные химические боеприпасы с ипритом и зарином, их дальнейшая судьба неизвестна, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "На иракской территории в 2003-2011 годах Соединенные Штаты выявили более 4,5 тысячи авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая – вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
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в мире, сша, ирак, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, США, Ирак, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
США вывезли из Ирака снаряды с ипритом и зарином, заявили в Минобороны

Генерал Кириллов: США с 2003 года вывозили из Ирака снаряды с ипритом и зарином

© AP Photo / Simon Walker/The Times/PoolАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Simon Walker/The Times/Pool
Американские военные в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. США вывезли из Ирака в 2003-2011 годах авиабомбы, артиллерийские и реактивные химические боеприпасы с ипритом и зарином, их дальнейшая судьба неизвестна, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"На иракской территории в 2003-2011 годах Соединенные Штаты выявили более 4,5 тысячи авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая – вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Миллион погибших и 20 лет позора. Что заставило США вторгнуться в Ирак
20 марта 2023, 08:00
 
В миреСШАИракОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы РФРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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