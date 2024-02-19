https://ria.ru/20240219/ipoteka-1928326140.html

В МО продлили прием заявок на социальную ипотеку для учителей до 15 марта

В МО продлили прием заявок на социальную ипотеку для учителей до 15 марта - РИА Новости, 19.02.2024

В МО продлили прием заявок на социальную ипотеку для учителей до 15 марта

Прием заявок на социальную ипотеку для педагогов Московской области продлили до 15 марта. Программа дает учителям возможность приобрести жилье на льготных... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:58

2024-02-19T19:58

2024-02-19T19:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Прием заявок на социальную ипотеку для педагогов Московской области продлили до 15 марта. Программа дает учителям возможность приобрести жилье на льготных условиях. Об этом сообщил телеканал "360".В минобразования Московской области отметили, что главное условие участия в программе – это опыт работы в образовательном учреждении не менее 10 лет. Также у педагога и его семьи должно отсутствовать собственное или служебное жилье."Регион оплачивает полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту. В этом году такая возможность будет у 53 учителей", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.В программе смогут принять участие и молодые учителя. Для них прием заявок начнется 4 марта.Подробности об условиях получения социальной ипотеки можно узнать по ссылке.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)