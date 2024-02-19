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Сотрудники Курчатовского института удостоены почетной грамоты правительства - РИА Новости, 19.02.2024
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18:51 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/institut-1928312645.html
Сотрудники Курчатовского института удостоены почетной грамоты правительства
Сотрудники Курчатовского института удостоены почетной грамоты правительства - РИА Новости, 19.02.2024
Сотрудники Курчатовского института удостоены почетной грамоты правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил почетной грамотой правительства России ряд сотрудников Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:51
2024-02-19T18:51
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россия
михаил мишустин
курчатовский институт
безопасность
марат камболов
юлия дьякова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил почетной грамотой правительства России ряд сотрудников Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Согласно распоряжению кабинета министров, опубликованному на официальном портале правовой информации, они удостоены почетной грамоты за достигнутые трудовые успехи, заслуги в научной деятельности и многолетнюю плодотворную работу. Среди отмеченных этой наградой - шесть человек, в том числе директор Курчатовского института Марат Камболов, вице-президент Курчатовского института Олег Нарайкин, первый заместитель директора по науке Юлия Дьякова, заместитель директора по научной работе Екатерина Яцишина. Этим же распоряжением благодарность правительства объявлена десяти другим сотрудникам Курчатовского института. История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством Игоря Курчатова "научного штаба" советского атомного проекта - лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт"). Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия. Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Курчатовский институт осуществляет научное руководство комплексной программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ".
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ссср, россия, михаил мишустин, курчатовский институт, безопасность, марат камболов, юлия дьякова
СССР, Россия, Михаил Мишустин, Курчатовский институт, Безопасность, Марат Камболов, Юлия Дьякова
Сотрудники Курчатовского института удостоены почетной грамоты правительства

Мишустин наградил почетной грамотой сотрудников Курчатовского института

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНациональный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил почетной грамотой правительства России ряд сотрудников Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Согласно распоряжению кабинета министров, опубликованному на официальном портале правовой информации, они удостоены почетной грамоты за достигнутые трудовые успехи, заслуги в научной деятельности и многолетнюю плодотворную работу. Среди отмеченных этой наградой - шесть человек, в том числе директор Курчатовского института Марат Камболов, вице-президент Курчатовского института Олег Нарайкин, первый заместитель директора по науке Юлия Дьякова, заместитель директора по научной работе Екатерина Яцишина. Этим же распоряжением благодарность правительства объявлена десяти другим сотрудникам Курчатовского института.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина
28 ноября 2023, 11:10
История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством Игоря Курчатова "научного штаба" советского атомного проекта - лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт").
Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.
Политехнический музей в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Президент Курчатовского института возглавил Политехнический музей
1 июля 2023, 09:00
Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Курчатовский институт осуществляет научное руководство комплексной программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ".
Главное здание НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Наследники атомного проекта. Курчатовский институт отмечает юбилей
12 апреля 2023, 16:51
 
СССРРоссияМихаил МишустинКурчатовский институтБезопасностьМарат КамболовЮлия Дьякова
 
 
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