https://ria.ru/20240219/institut-1928312645.html

Сотрудники Курчатовского института удостоены почетной грамоты правительства

Сотрудники Курчатовского института удостоены почетной грамоты правительства - РИА Новости, 19.02.2024

Сотрудники Курчатовского института удостоены почетной грамоты правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил почетной грамотой правительства России ряд сотрудников Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:51

2024-02-19T18:51

2024-02-19T18:51

ссср

россия

михаил мишустин

курчатовский институт

безопасность

марат камболов

юлия дьякова

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил почетной грамотой правительства России ряд сотрудников Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Согласно распоряжению кабинета министров, опубликованному на официальном портале правовой информации, они удостоены почетной грамоты за достигнутые трудовые успехи, заслуги в научной деятельности и многолетнюю плодотворную работу. Среди отмеченных этой наградой - шесть человек, в том числе директор Курчатовского института Марат Камболов, вице-президент Курчатовского института Олег Нарайкин, первый заместитель директора по науке Юлия Дьякова, заместитель директора по научной работе Екатерина Яцишина. Этим же распоряжением благодарность правительства объявлена десяти другим сотрудникам Курчатовского института. История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством Игоря Курчатова "научного штаба" советского атомного проекта - лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт"). Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия. Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Курчатовский институт осуществляет научное руководство комплексной программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ".

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https://ria.ru/20230701/muzey-1881608822.html

https://ria.ru/20230412/kurchatovskiy-1864796878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ссср, россия, михаил мишустин, курчатовский институт, безопасность, марат камболов, юлия дьякова