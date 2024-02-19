https://ria.ru/20240219/granitsa-1928349694.html

Фуры с военной техникой для Украины не могут пересечь границу с Польшей

Фуры с военной техникой для Украины не могут пересечь границу с Польшей - РИА Новости, 19.02.2024

Фуры с военной техникой для Украины не могут пересечь границу с Польшей

Фуры с военной техникой для Украины уже три дня стоят на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска местными фермерами, пишет издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T22:53

2024-02-19T22:53

2024-02-19T23:50

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Фуры с военной техникой для Украины уже три дня стоят на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска местными фермерами, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на волонтера Назара Смыка. "Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают", — заявил он, опубликовав в социальной сети X фото грузовиков.Волонтер уточнил, что фуры должны были доехать до украинских артиллеристов для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции.Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Двадцатого февраля протестующие пообещали заблокировать все погранпереходы с Украиной, транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны Евросоюза заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240219/okhotniki-1928296051.html

https://ria.ru/20240214/blokada-1927261969.html

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в мире, польша, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев