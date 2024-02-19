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ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты - РИА Новости, 19.02.2024
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13:02 19.02.2024 (обновлено: 13:07 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/granaty-1928218790.html
ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты
ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты - РИА Новости, 19.02.2024
ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты
ВСУ в 2023 году несколько раз применяли по российским военнослужащим химгранаты американского производства, сбрасываемые с беспилотников, сообщил начальник... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:02
2024-02-19T13:07
специальная военная операция на украине
сша
украина
запорожская область
игорь кириллов
вооруженные силы украины
войска рхбз
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. ВСУ в 2023 году несколько раз применяли по российским военнослужащим химгранаты американского производства, сбрасываемые с беспилотников, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Двадцать восьмого декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс". Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. Он указал на то, что сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи Конвенции, которая обязывает государство-участника "никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было". Кроме того, по словам Кириллова, 7 и 21 апреля прошлого года по позициям российских войск были сброшены ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6". Начальник войск РХБЗ также рассказал, что 15 июня в районе Работино в Запорожской области по российским военнослужащим был применен беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином. "Если первое соединение отнесено к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия и запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксированы в районе населенного пункта Работино 3 и 11 августа 2023 года", - пояснил Кириллов.
https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html
https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928217544.html
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сша, украина, запорожская область, игорь кириллов, вооруженные силы украины, войска рхбз, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Запорожская область, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты

МО: ВСУ в 2023 г несколько раз сбросили на ВС РФ американски химические гранаты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. ВСУ в 2023 году несколько раз применяли по российским военнослужащим химгранаты американского производства, сбрасываемые с беспилотников, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Двадцать восьмого декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс". Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
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Он указал на то, что сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи Конвенции, которая обязывает государство-участника "никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было".
Кроме того, по словам Кириллова, 7 и 21 апреля прошлого года по позициям российских войск были сброшены ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6".
Начальник войск РХБЗ также рассказал, что 15 июня в районе Работино в Запорожской области по российским военнослужащим был применен беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином.
"Если первое соединение отнесено к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия и запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксированы в районе населенного пункта Работино 3 и 11 августа 2023 года", - пояснил Кириллов.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЗапорожская областьИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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