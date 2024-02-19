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В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно

В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно - РИА Новости, 19.02.2024

В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно

Досрочное голосование на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике пройдет с 11 по 14 марта, сообщила РИА Новости председатель избирательной... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:16

2024-02-19T18:16

2024-02-19T18:16

выборы президента россии — 2024

луганская народная республика

леонид слуцкий (политик)

елена кравченко

николай харитонов

совет федерации рф

россия

политика

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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике пройдет с 11 по 14 марта, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко. "На выборах gрезидента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, на территории Луганской Народной Республики будет организовано досрочное голосование с 11 по 14 марта 2024 года. Согласно федеральному законодательству, досрочное голосование будет организовано для избирателей, которые проживают в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено", — сообщила Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), елена кравченко, николай харитонов, совет федерации рф, россия, политика