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В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно - РИА Новости, 19.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:16 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/golosovanie-1928305162.html
В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно
В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно - РИА Новости, 19.02.2024
В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно
Досрочное голосование на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике пройдет с 11 по 14 марта, сообщила РИА Новости председатель избирательной... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:16
2024-02-19T18:16
выборы президента россии — 2024
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
елена кравченко
николай харитонов
совет федерации рф
россия
политика
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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике пройдет с 11 по 14 марта, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко. "На выборах gрезидента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, на территории Луганской Народной Республики будет организовано досрочное голосование с 11 по 14 марта 2024 года. Согласно федеральному законодательству, досрочное голосование будет организовано для избирателей, которые проживают в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено", — сообщила Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), елена кравченко, николай харитонов, совет федерации рф, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Елена Кравченко, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Россия, Политика
В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно

В ЛНР голосование на выборах президента РФ проведут 11-14 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии
Баннер Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике пройдет с 11 по 14 марта, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.
"На выборах gрезидента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, на территории Луганской Народной Республики будет организовано досрочное голосование с 11 по 14 марта 2024 года. Согласно федеральному законодательству, досрочное голосование будет организовано для избирателей, которые проживают в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено", — сообщила Кравченко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Луганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Елена КравченкоНиколай ХаритоновСовет Федерации РФРоссияПолитика
 
 
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