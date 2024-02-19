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В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно
В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно - РИА Новости, 19.02.2024
В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно
Досрочное голосование на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике пройдет с 11 по 14 марта, сообщила РИА Новости председатель избирательной... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:16
2024-02-19T18:16
2024-02-19T18:16
выборы президента россии — 2024
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике пройдет с 11 по 14 марта, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко. "На выборах gрезидента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, на территории Луганской Народной Республики будет организовано досрочное голосование с 11 по 14 марта 2024 года. Согласно федеральному законодательству, досрочное голосование будет организовано для избирателей, которые проживают в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено", — сообщила Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), елена кравченко, николай харитонов, совет федерации рф, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Елена Кравченко, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Россия, Политика
В ЛНР голосование на выборах президента проведут досрочно
В ЛНР голосование на выборах президента РФ проведут 11-14 марта