https://ria.ru/20240219/golosovanie-1928194908.html
Досрочное голосование в отдаленных местностях начнется 25 февраля
Досрочное голосование в отдаленных местностях начнется 25 февраля - РИА Новости, 19.02.2024
Досрочное голосование в отдаленных местностях начнется 25 февраля
Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании, начнется 25 февраля,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:51
2024-02-19T11:51
2024-02-19T12:05
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании, начнется 25 февраля, напомнил Центризбирком в Telegram-канале. "Члены избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках", — говорится в сообщении. В комиссии отметили, что речь идет о небольшом проценте избирателей. Так, в 2018 году на выборах президента досрочно голосовали около 180 тысяч человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях (0,25%), около 31 тысячи избирателей на 957 избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании (0,04%). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240213/vybory-1924317915.html
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политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
Досрочное голосование в отдаленных местностях начнется 25 февраля
ЦИК: досрочное голосование в труднодоступных местностях начнется 25 февраля