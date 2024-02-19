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Гладков отметил важность работы автолавок в отдаленных районах Белгородчины - РИА Новости, 19.02.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:10 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/gladkov-1928290794.html
Гладков отметил важность работы автолавок в отдаленных районах Белгородчины
Гладков отметил важность работы автолавок в отдаленных районах Белгородчины - РИА Новости, 19.02.2024
Гладков отметил важность работы автолавок в отдаленных районах Белгородчины
Муниципалитеты Белгородской области получат 25 автомобилей для организации выездной торговли в отделённых районах, что повысит доступность продуктов и позволит... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:10
2024-02-19T17:10
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 фев – РИА Новости. Муниципалитеты Белгородской области получат 25 автомобилей для организации выездной торговли в отделённых районах, что повысит доступность продуктов и позволит сдерживать цены на них, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании в правительстве региона. В ходе еженедельного совещания правительства Белгородской области главе региона доложили об организации торгового обслуживания жителей с помощью автомобилей для разъездной торговли. На совещании прозвучала информация о том, что министерство промышленности и торговли РФ заключило соглашение с правительством Белгородской области о поставке 25 специализированных автомобилей для осуществления мобильной торговли. "Мы не хотим, чтобы в отдаленные села привозили продукты питания по завышенным ценам. Когда мы сокращаем бизнесу затраты на содержание автомобилей, мы ожидаем, что цены для населения снизятся. Контроль за ценами и графиком движения автолавок с помощью регулярных отчетов будет осуществляться на уровне муниципалитета и области", - подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области провело мониторинг сельских территорий с низкой плотностью населения и невысоким покупательским спросом. Было выявлено 808 населенных пунктов с 55,5 тысячи жителями. Сейчас 611 из них обслуживаются с помощью выездной торговли. "Автомобили будут переданы муниципалитетам в соответствии с текущей потребностью. Так, больше всего автомобилей получит Шебекинский городской округ, Грайворонский городской округ и Белгородский район", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Автолавки будут переданы субъектам малого и среднего бизнеса на условиях безвозмездной аренды. Основные условия для передачи автомобиля предпринимателю - строгое соблюдение законодательства в области ценообразования и реализация социально значимых продуктов питания. Уже разработаны предварительные маршруты движения автолавок. По поручению губернатора, контроль за деятельностью автолавок будет осуществляться муниципалитетами и региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия. Отмечается, что новые автомобили будут переданы муниципалитетам уже в конце февраля.
https://ria.ru/20240219/pomosch-1928171424.html
https://ria.ru/20240212/gladkov-1926959494.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков

Гладков отметил важность работы автолавок в отдаленных районах Белгородчины

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 фев – РИА Новости. Муниципалитеты Белгородской области получат 25 автомобилей для организации выездной торговли в отделённых районах, что повысит доступность продуктов и позволит сдерживать цены на них, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании в правительстве региона.
В ходе еженедельного совещания правительства Белгородской области главе региона доложили об организации торгового обслуживания жителей с помощью автомобилей для разъездной торговли. На совещании прозвучала информация о том, что министерство промышленности и торговли РФ заключило соглашение с правительством Белгородской области о поставке 25 специализированных автомобилей для осуществления мобильной торговли.
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"Мы не хотим, чтобы в отдаленные села привозили продукты питания по завышенным ценам. Когда мы сокращаем бизнесу затраты на содержание автомобилей, мы ожидаем, что цены для населения снизятся. Контроль за ценами и графиком движения автолавок с помощью регулярных отчетов будет осуществляться на уровне муниципалитета и области", - подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия области провело мониторинг сельских территорий с низкой плотностью населения и невысоким покупательским спросом. Было выявлено 808 населенных пунктов с 55,5 тысячи жителями. Сейчас 611 из них обслуживаются с помощью выездной торговли.
"Автомобили будут переданы муниципалитетам в соответствии с текущей потребностью. Так, больше всего автомобилей получит Шебекинский городской округ, Грайворонский городской округ и Белгородский район", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Автолавки будут переданы субъектам малого и среднего бизнеса на условиях безвозмездной аренды. Основные условия для передачи автомобиля предпринимателю - строгое соблюдение законодательства в области ценообразования и реализация социально значимых продуктов питания. Уже разработаны предварительные маршруты движения автолавок. По поручению губернатора, контроль за деятельностью автолавок будет осуществляться муниципалитетами и региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия. Отмечается, что новые автомобили будут переданы муниципалитетам уже в конце февраля.
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Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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