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Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович - РИА Новости, 19.02.2024
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Культура
 
14:19 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/gershkovich-1928240657.html
Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович
Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович - РИА Новости, 19.02.2024
Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович
Заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович скончался на 89-м году жизни, сообщили в Детском Музыкальном театре имени Сац. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:19
2024-02-19T14:19
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович скончался на 89-м году жизни, сообщили в Детском Музыкальном театре имени Сац. "С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского Музыкального театра и прослужившего в нем с 1967 года по настоящее время", - сообщается в Telegram-канале театра. Отмечается, что редкий дар Гершковича всегда особо принимался оркестром, оперой, балетом и хором, позволял прощать и "дирижерскую резкость и горячность, и упорную непримиримость, и дотошность", поскольку его принципиальность, бескомпромиссность, готовность до последнего биться за верный штрих или интонацию, за понимание образа героя в итоге убеждали каждого. Леопольд Гершкович родился 17 марта 1935 года. Во время учебы в Московской консерватории имени Чайковского он работал хормейстером и дирижером в Музыкальном драматическом театре в Красноярске. В 1957 году Гершкович стал главным дирижером Московской гастрольной оперы Росконцерта. В 1963 году по приглашению Наталии Сац он пришел в только что созданный ею театр.
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россия, красноярск, наталия сац, общество
Россия, Красноярск, Наталия Сац, Культура, Общество
Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович

Умер заслуженный артист России, дирижер Детского театра Сац Леопольд Гершкович

© Фото : Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац/ВКонтактеЛеопольд Гершкович
Леопольд Гершкович - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац/ВКонтакте
Леопольд Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович скончался на 89-м году жизни, сообщили в Детском Музыкальном театре имени Сац.
«
"С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского Музыкального театра и прослужившего в нем с 1967 года по настоящее время", - сообщается в Telegram-канале театра.
Отмечается, что редкий дар Гершковича всегда особо принимался оркестром, оперой, балетом и хором, позволял прощать и "дирижерскую резкость и горячность, и упорную непримиримость, и дотошность", поскольку его принципиальность, бескомпромиссность, готовность до последнего биться за верный штрих или интонацию, за понимание образа героя в итоге убеждали каждого.
Леопольд Гершкович родился 17 марта 1935 года. Во время учебы в Московской консерватории имени Чайковского он работал хормейстером и дирижером в Музыкальном драматическом театре в Красноярске. В 1957 году Гершкович стал главным дирижером Московской гастрольной оперы Росконцерта. В 1963 году по приглашению Наталии Сац он пришел в только что созданный ею театр.
 
КультураРоссияКрасноярскНаталия СацОбщество
 
 
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