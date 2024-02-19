https://ria.ru/20240219/germaniya-1928240945.html

СМИ: в Германии начали массово исчезать редкие книги русских классиков

СМИ: в Германии начали массово исчезать редкие книги русских классиков - РИА Новости, 19.02.2024

СМИ: в Германии начали массово исчезать редкие книги русских классиков

В Германии начали организованно воровать из библиотек старинные книги русских писателей, пишет Bild. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:15

2024-02-19T14:15

2024-02-19T14:21

германия

варшава

александр пушкин

берлин (город)

борис годунов

михаил лермонтов

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Германии начали организованно воровать из библиотек старинные книги русских писателей, пишет Bild."Государственная библиотека в Берлине сообщила о краже пяти книг в январе. Среди них три произведения Александра Пушкина: "Братья разбойники" (1827 год), "Борис Годунов" (1831 год) и "Кавказский пленник" (1828 год)", — говорится в публикации.Баварская государственная библиотека также сообщила, что из ее фонда похитили две редкие книги.По данным газеты, сценарий краж почти всегда одинаков: преступники выдают себя за исследователей русской литературы начала XIX века. Чтобы ознакомиться с ценными произведениями, они предъявляют поддельные паспорта. Затем фотографируют каждую отдельную страницу книги. В следующий свой визит они берут тот же экземпляр, при этом в библиотеке оставляют искусно изготовленную подделку. В некоторых случаях на распознавание обмана уходили месяцы, признались в библиотеках.Пресс-секретарь Берлинской государственной библиотеки Барбара Хайндль заявила, что стоимость украденных экземпляров исчисляется миллионами евро.Издание отметило, что подобные кражи происходят и в других европейских странах. Так, крупнейшую из них совершили в Варшаве: там похитили 78 книг на один миллион евро, среди украденных произведений — первые издания произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

https://ria.ru/20240214/kharkov-1927251936.html

https://ria.ru/20231201/korrespondent-1913265791.html

германия

варшава

берлин (город)

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германия, варшава, александр пушкин, берлин (город), борис годунов, михаил лермонтов