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СМИ: в Германии начали массово исчезать редкие книги русских классиков - РИА Новости, 19.02.2024
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14:15 19.02.2024 (обновлено: 14:21 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/germaniya-1928240945.html
СМИ: в Германии начали массово исчезать редкие книги русских классиков
СМИ: в Германии начали массово исчезать редкие книги русских классиков - РИА Новости, 19.02.2024
СМИ: в Германии начали массово исчезать редкие книги русских классиков
В Германии начали организованно воровать из библиотек старинные книги русских писателей, пишет Bild. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:15
2024-02-19T14:21
германия
варшава
александр пушкин
берлин (город)
борис годунов
михаил лермонтов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Германии начали организованно воровать из библиотек старинные книги русских писателей, пишет Bild."Государственная библиотека в Берлине сообщила о краже пяти книг в январе. Среди них три произведения Александра Пушкина: "Братья разбойники" (1827 год), "Борис Годунов" (1831 год) и "Кавказский пленник" (1828 год)", — говорится в публикации.Баварская государственная библиотека также сообщила, что из ее фонда похитили две редкие книги.По данным газеты, сценарий краж почти всегда одинаков: преступники выдают себя за исследователей русской литературы начала XIX века. Чтобы ознакомиться с ценными произведениями, они предъявляют поддельные паспорта. Затем фотографируют каждую отдельную страницу книги. В следующий свой визит они берут тот же экземпляр, при этом в библиотеке оставляют искусно изготовленную подделку. В некоторых случаях на распознавание обмана уходили месяцы, признались в библиотеках.Пресс-секретарь Берлинской государственной библиотеки Барбара Хайндль заявила, что стоимость украденных экземпляров исчисляется миллионами евро.Издание отметило, что подобные кражи происходят и в других европейских странах. Так, крупнейшую из них совершили в Варшаве: там похитили 78 книг на один миллион евро, среди украденных произведений — первые издания произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.
https://ria.ru/20240214/kharkov-1927251936.html
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германия, варшава, александр пушкин, берлин (город), борис годунов, михаил лермонтов
Германия, Варшава, Александр Пушкин, Берлин (город), Борис Годунов, Михаил Лермонтов
СМИ: в Германии начали массово исчезать редкие книги русских классиков

Bild: из библиотек Германии начали массово воровать старинные русские книги

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Германии начали организованно воровать из библиотек старинные книги русских писателей, пишет Bild.
«
"Государственная библиотека в Берлине сообщила о краже пяти книг в январе. Среди них три произведения Александра Пушкина: "Братья разбойники" (1827 год), "Борис Годунов" (1831 год) и "Кавказский пленник" (1828 год)", — говорится в публикации.
Баварская государственная библиотека также сообщила, что из ее фонда похитили две редкие книги.
По данным газеты, сценарий краж почти всегда одинаков: преступники выдают себя за исследователей русской литературы начала XIX века. Чтобы ознакомиться с ценными произведениями, они предъявляют поддельные паспорта. Затем фотографируют каждую отдельную страницу книги. В следующий свой визит они берут тот же экземпляр, при этом в библиотеке оставляют искусно изготовленную подделку. В некоторых случаях на распознавание обмана уходили месяцы, признались в библиотеках.
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Пресс-секретарь Берлинской государственной библиотеки Барбара Хайндль заявила, что стоимость украденных экземпляров исчисляется миллионами евро.
Издание отметило, что подобные кражи происходят и в других европейских странах. Так, крупнейшую из них совершили в Варшаве: там похитили 78 книг на один миллион евро, среди украденных произведений — первые издания произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.
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ГерманияВаршаваАлександр ПушкинБерлин (город)Борис ГодуновМихаил Лермонтов
 
 
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