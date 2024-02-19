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Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции - РИА Новости, 19.02.2024
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08:25 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/gaz-1928154168.html
Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции
Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции - РИА Новости, 19.02.2024
Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции
Детали переговоров с Россией по цене и скидкам на газ не будут разглашаться турецкой стороной, видны попытки СМИ манипулировать данной темой, сообщил РИА... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:25
2024-02-19T08:25
экономика
турция
россия
турецкий поток
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Детали переговоров с Россией по цене и скидкам на газ не будут разглашаться турецкой стороной, видны попытки СМИ манипулировать данной темой, сообщил РИА Новости источник в энергетическом секторе. Россия по итогам прошлого года заняла третье место по объёмам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан: экспорт превысил 348 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. В турецких СМИ периодически появляются сообщения о желании турецкой стороны получить скидки на российский газ. "Мы не будем разглашать детали наших переговоров, это касается двух стран, имеющих большой опыт по сотрудничеству в энергопоставках", - сообщил собеседник агентства. "Мы видим попытки некоторых СМИ манипулировать данной темой", - добавил он. Россия является одним из главных поставщиков газа в Турцию. Обе страны разрабатывают проект "газового хаба" для доставки российского газа в Европу через Турцию. Проблем с обеспечением газом в зимний период в Турции не предвидится, хранилища заполнены, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.
https://ria.ru/20240218/energetika-1928058108.html
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экономика, турция, россия, турецкий поток
Экономика, Турция, Россия, Турецкий поток
Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции

Анкара видит манипуляции СМИ темой скидок на газ из РФ, но детали не разглашает

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Детали переговоров с Россией по цене и скидкам на газ не будут разглашаться турецкой стороной, видны попытки СМИ манипулировать данной темой, сообщил РИА Новости источник в энергетическом секторе.
Россия по итогам прошлого года заняла третье место по объёмам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан: экспорт превысил 348 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. В турецких СМИ периодически появляются сообщения о желании турецкой стороны получить скидки на российский газ.
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"Мы не будем разглашать детали наших переговоров, это касается двух стран, имеющих большой опыт по сотрудничеству в энергопоставках", - сообщил собеседник агентства.
"Мы видим попытки некоторых СМИ манипулировать данной темой", - добавил он.
Россия является одним из главных поставщиков газа в Турцию. Обе страны разрабатывают проект "газового хаба" для доставки российского газа в Европу через Турцию. Проблем с обеспечением газом в зимний период в Турции не предвидится, хранилища заполнены, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.
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