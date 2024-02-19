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ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину

ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину - РИА Новости, 19.02.2024

ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину

Кабинет министров Германии принял к сведению слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут к... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:27

2024-02-19T14:27

2024-02-19T14:28

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Кабинет министров Германии принял к сведению слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут к применению всего российского арсенала по западным столицам, в том числе Берлину, об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. "Мы приняли это к сведению", - сообщил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина в понедельник. Ранее Медведев написал в соцсети X, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне "с применением всего стратегического арсенала" по "Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону" и другим "местам, давно введенным в полетные цели нашей ядреной триады".

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

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в мире, россия, германия, берлин (город), дмитрий медведев