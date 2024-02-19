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ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину - РИА Новости, 19.02.2024
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14:27 19.02.2024 (обновлено: 14:28 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/frg-1928244716.html
ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину
ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину - РИА Новости, 19.02.2024
ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину
Кабинет министров Германии принял к сведению слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут к... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:27
2024-02-19T14:28
в мире
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германия
берлин (город)
дмитрий медведев
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Кабинет министров Германии принял к сведению слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут к применению всего российского арсенала по западным столицам, в том числе Берлину, об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. "Мы приняли это к сведению", - сообщил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина в понедельник. Ранее Медведев написал в соцсети X, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне "с применением всего стратегического арсенала" по "Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону" и другим "местам, давно введенным в полетные цели нашей ядреной триады".
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в мире, россия, германия, берлин (город), дмитрий медведев
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Дмитрий Медведев
ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину

ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении всего арсенала РФ по Берлину

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Кабинет министров Германии принял к сведению слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут к применению всего российского арсенала по западным столицам, в том числе Берлину, об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
"Мы приняли это к сведению", - сообщил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина в понедельник.
Ранее Медведев написал в соцсети X, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне "с применением всего стратегического арсенала" по "Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону" и другим "местам, давно введенным в полетные цели нашей ядреной триады".
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