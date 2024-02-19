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Россия и Китай обсудили сотрудничество в работе Боаоского азиатского форума
Россия и Китай обсудили сотрудничество в работе Боаоского азиатского форума - РИА Новости, 19.02.2024
Россия и Китай обсудили сотрудничество в работе Боаоского азиатского форума
Посол России в Китае Игорь Моргулов и генсек Боаоского азиатского форума (БАФ) Ли Баодун обсудили перспективы расширения участия России в работе БАФ, сообщило... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:16
2024-02-19T17:16
2024-02-19T17:16
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ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и генсек Боаоского азиатского форума (БАФ) Ли Баодун обсудили перспективы расширения участия России в работе БАФ, сообщило посольство РФ в КНР в Telegram-канале."Девятнадцатого февраля состоялась встреча посла России в Китае Игоря Моргулова с генеральным секретарем Азиатского форума Боао Ли Баодуном. В ходе разговора обсуждались перспективы расширения участия представителей России в работе данной международной организации, являющейся одной из основных площадок продвижения экономической кооперации в азиатском регионе", — говорится в сообщении.Сообщается, что Ли Баодун отметил важную роль России в деятельности Форума, рассказал о ключевых мероприятиях, планируемых к проведению в текущем году. В этом году Боаоский азиатский форум пройдет с 26 по 29 марта на китайском острове Хайнань. Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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россия, китай, хайнань, игорь моргулов, ли баодун, в мире
Россия, Китай, Хайнань, Игорь Моргулов, Ли Баодун, В мире
Россия и Китай обсудили сотрудничество в работе Боаоского азиатского форума
РФ и КНР обсудили сотрудничество в работе Боаоского азиатского форума в марте