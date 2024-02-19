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Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону

Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону - РИА Новости, 19.02.2024

Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:23

2024-02-19T16:23

2024-02-19T16:23

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

фонтаны

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений. "В настоящее время приступили к плановому ремонту электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проводится диагностика гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, тщательно проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, фонтаны