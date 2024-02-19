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Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону - РИА Новости, 19.02.2024
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16:23 19.02.2024
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Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону
Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону - РИА Новости, 19.02.2024
Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:23
2024-02-19T16:23
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
фонтаны
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений. "В настоящее время приступили к плановому ремонту электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проводится диагностика гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, тщательно проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Фонтаны

Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений.
"В настоящее время приступили к плановому ремонту электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проводится диагностика гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, тщательно проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыФонтаны
 
 
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