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Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону
Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону - РИА Новости, 19.02.2024
Бирюков: московские фонтаны начали готовить к новому сезону
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:23
2024-02-19T16:23
2024-02-19T16:23
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петр бирюков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений. "В настоящее время приступили к плановому ремонту электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проводится диагностика гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, тщательно проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Фонтаны
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений.
"В настоящее время приступили к плановому ремонту электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проводится диагностика гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, тщательно проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - рассказал Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.