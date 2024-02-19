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Глава ФБР оценил масштаб кибератак против инфраструктуры США - РИА Новости, 19.02.2024
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12:51 19.02.2024 (обновлено: 12:52 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/fbr-1928215703.html
Глава ФБР оценил масштаб кибератак против инфраструктуры США
Глава ФБР оценил масштаб кибератак против инфраструктуры США - РИА Новости, 19.02.2024
Глава ФБР оценил масштаб кибератак против инфраструктуры США
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй назвал "беспрецедентными по масштабу" действия по скрытному размещению вредоносных программ в сетях... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:51
2024-02-19T12:52
в мире
сша
китай
пекин
кристофер рэй
фбр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй назвал "беспрецедентными по масштабу" действия по скрытному размещению вредоносных программ в сетях критической инфраструктуры США, которые он приписывает китайским хакерам, сообщает газета Wall Street Journal. В среду американские СМИ обнародовали выдержки из свежего доклада американских спецслужб, в котором содержится тезис о том, что поддерживаемые правительством КНР хакеры в течение последних пяти лет якобы вели подготовку к возможному конфликту между двумя странами, внедряясь в компьютерные сети на объектах инфраструктуры США. "Это вершина айсберга... это одна из многих подобных попыток китайцев", - сказал глава ФБР в воскресенье в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее он заявил участникам мероприятия, что Китай все чаще внедряет "вредоносное оружие в критическую инфраструктуру США, готовый атаковать в любой момент, когда решит, что время пришло". Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, связанных или поддерживаемых государственными структурами, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
https://ria.ru/20240216/ssha-1927695686.html
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в мире, сша, китай, пекин, кристофер рэй, фбр
В мире, США, Китай, Пекин, Кристофер Рэй, ФБР
Глава ФБР оценил масштаб кибератак против инфраструктуры США

В ФБР назвали кибератаки против инфраструктуры США беспрецедентными по масштабу

© AP Photo / Carolyn KasterГлава ФБР Кристофер Рэй
Глава ФБР Кристофер Рэй - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Глава ФБР Кристофер Рэй. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй назвал "беспрецедентными по масштабу" действия по скрытному размещению вредоносных программ в сетях критической инфраструктуры США, которые он приписывает китайским хакерам, сообщает газета Wall Street Journal.
В среду американские СМИ обнародовали выдержки из свежего доклада американских спецслужб, в котором содержится тезис о том, что поддерживаемые правительством КНР хакеры в течение последних пяти лет якобы вели подготовку к возможному конфликту между двумя странами, внедряясь в компьютерные сети на объектах инфраструктуры США.
Красное море - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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16 февраля, 00:33
"Это вершина айсберга... это одна из многих подобных попыток китайцев", - сказал глава ФБР в воскресенье в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее он заявил участникам мероприятия, что Китай все чаще внедряет "вредоносное оружие в критическую инфраструктуру США, готовый атаковать в любой момент, когда решит, что время пришло".
Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, связанных или поддерживаемых государственными структурами, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
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