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На Западе описали "худший" сценарий для Киева при победе Трампа на выборах - РИА Новости, 19.02.2024
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04:58 19.02.2024 (обновлено: 05:32 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/evrosoyuz-1928147352.html
На Западе описали "худший" сценарий для Киева при победе Трампа на выборах
На Западе описали "худший" сценарий для Киева при победе Трампа на выборах - РИА Новости, 19.02.2024
На Западе описали "худший" сценарий для Киева при победе Трампа на выборах
Европейские чиновники с волнением следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения на президентский... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T04:58
2024-02-19T05:32
в мире
сша
украина
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европейские чиновники с волнением следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения на президентский пост экс-президента Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС. Ранее Трамп рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". "Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как Россия будет атаковать союзников по НАТО, нам придется переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине", — рассказал изданию представитель европейских служб безопасности. Издание приводит слова европейских чиновников о том, что то, что они видят в разворачивающейся президентской гонке в США, "не дает им особых надежд". При этом отмечается, что больше всего их беспокоит судьба помощи США Украине. "Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему", — добавил источник, подчеркнув, что "худший" сценарий будет включать прекращение поддержки Украины.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240216/bespokoystvo-1927787588.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
На Западе описали "худший" сценарий для Киева при победе Трампа на выборах

WP: США прекратят поддержку Украины при худшем сценарии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европейские чиновники с волнением следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения на президентский пост экс-президента Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС.
Ранее Трамп рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят".
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"Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как Россия будет атаковать союзников по НАТО, нам придется переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине", — рассказал изданию представитель европейских служб безопасности.
Издание приводит слова европейских чиновников о том, что то, что они видят в разворачивающейся президентской гонке в США, "не дает им особых надежд". При этом отмечается, что больше всего их беспокоит судьба помощи США Украине.
"Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему", — добавил источник, подчеркнув, что "худший" сценарий будет включать прекращение поддержки Украины.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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