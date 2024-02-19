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СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины - РИА Новости, 19.02.2024
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19:58 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ermak-1928326513.html
СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины
СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины - РИА Новости, 19.02.2024
СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины
Руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака готовят на пост премьер-министра Украины, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:58
2024-02-19T19:58
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака готовят на пост премьер-министра Украины, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Один из главных слухов, который курсирует в последнюю неделю в политических кругах Украины, - якобы подготовка к назначению главы Офиса (Зеленского - ред) Андрея Ермака премьер-министром Украины. Согласно этой версии, на Банковой все ж таки обеспокоены вопросом легитимности президента Украины после 20 мая 2024 года (когда истекает 5-летний срок его полномочий)", - говорится в сообщении "Страны". Как напоминает издание, согласно конституции Украины, полномочия правительства во время военного положения продлеваются автоматически. "Как гласит фабула слуха", у Зеленского в связи с этим созрел план поставить на пост премьера максимально надежного человека и ключевого члена своей команды, то есть Ермака. Целью таких кадровых перестановок исключается возможность "использования позиции главы правительства для подрыва власти Зеленского через тему о "нелегитимности". Однако, как пишет издание, никаких подтверждений этим слухам пока что нет.
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины

"Страна": главу офиса Зеленского Ермака готовят на пост премьера Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака готовят на пост премьер-министра Украины, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Один из главных слухов, который курсирует в последнюю неделю в политических кругах Украины, - якобы подготовка к назначению главы Офиса (Зеленского - ред) Андрея Ермака премьер-министром Украины. Согласно этой версии, на Банковой все ж таки обеспокоены вопросом легитимности президента Украины после 20 мая 2024 года (когда истекает 5-летний срок его полномочий)", - говорится в сообщении "Страны".
Как напоминает издание, согласно конституции Украины, полномочия правительства во время военного положения продлеваются автоматически. "Как гласит фабула слуха", у Зеленского в связи с этим созрел план поставить на пост премьера максимально надежного человека и ключевого члена своей команды, то есть Ермака. Целью таких кадровых перестановок исключается возможность "использования позиции главы правительства для подрыва власти Зеленского через тему о "нелегитимности".
Однако, как пишет издание, никаких подтверждений этим слухам пока что нет.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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