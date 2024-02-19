https://ria.ru/20240219/ermak-1928326513.html
СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины
СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины - РИА Новости, 19.02.2024
СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины
Руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака готовят на пост премьер-министра Украины, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:58
2024-02-19T19:58
2024-02-19T19:58
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака готовят на пост премьер-министра Украины, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Один из главных слухов, который курсирует в последнюю неделю в политических кругах Украины, - якобы подготовка к назначению главы Офиса (Зеленского - ред) Андрея Ермака премьер-министром Украины. Согласно этой версии, на Банковой все ж таки обеспокоены вопросом легитимности президента Украины после 20 мая 2024 года (когда истекает 5-летний срок его полномочий)", - говорится в сообщении "Страны". Как напоминает издание, согласно конституции Украины, полномочия правительства во время военного положения продлеваются автоматически. "Как гласит фабула слуха", у Зеленского в связи с этим созрел план поставить на пост премьера максимально надежного человека и ключевого члена своей команды, то есть Ермака. Целью таких кадровых перестановок исключается возможность "использования позиции главы правительства для подрыва власти Зеленского через тему о "нелегитимности". Однако, как пишет издание, никаких подтверждений этим слухам пока что нет.
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925592073.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
СМИ: офис Зеленского хочет сделать Ермака новым премьером Украины
"Страна": главу офиса Зеленского Ермака готовят на пост премьера Украины
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака готовят на пост премьер-министра Украины, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
"Один из главных слухов, который курсирует в последнюю неделю в политических кругах Украины, - якобы подготовка к назначению главы Офиса (Зеленского - ред) Андрея Ермака премьер-министром Украины. Согласно этой версии, на Банковой все ж таки обеспокоены вопросом легитимности президента Украины после 20 мая 2024 года (когда истекает 5-летний срок его полномочий)", - говорится в сообщении "Страны".
Как напоминает издание, согласно конституции Украины, полномочия правительства во время военного положения продлеваются автоматически. "Как гласит фабула слуха", у Зеленского в связи с этим созрел план поставить на пост премьера максимально надежного человека и ключевого члена своей команды, то есть Ермака. Целью таких кадровых перестановок исключается возможность "использования позиции главы правительства для подрыва власти Зеленского через тему о "нелегитимности".
Однако, как пишет издание, никаких подтверждений этим слухам пока что нет.
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