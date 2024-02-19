https://ria.ru/20240219/embargo-1928239713.html

Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины

Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины - РИА Новости, 19.02.2024

Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины

Польская оппозиция требует ввести полное эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:12

2024-02-19T14:12

2024-02-19T14:12

в мире

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польша

мариуш блащак

евросоюз

право и справедливость

всемирная торговая организация (вто)

киев

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польская оппозиция требует ввести полное эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Мариуш Блащак на платформе X. "В интересах польского сельского хозяйства, а также исходя из глубочайших интересов интересов Польши, уже сегодня должно быть принято такое распоряжение и введено полное эмбарго на все сельскохозяйственные товары, ввозимые с Украины", - написал Блащак.Он уверен, что полное эмбарго на украинскую сельхозпродукцию "чрезвычайно важно для будущего" Польши, а также и для сотрудничества Польши и Украины в будущем. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240219/fermery-1928236585.html

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в мире, украина, польша, мариуш блащак, евросоюз, право и справедливость, всемирная торговая организация (вто), киев