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Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины - РИА Новости, 19.02.2024
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14:12 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/embargo-1928239713.html
Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины
Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины - РИА Новости, 19.02.2024
Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины
Польская оппозиция требует ввести полное эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:12
2024-02-19T14:12
в мире
украина
польша
мариуш блащак
евросоюз
право и справедливость
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польская оппозиция требует ввести полное эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Мариуш Блащак на платформе X. "В интересах польского сельского хозяйства, а также исходя из глубочайших интересов интересов Польши, уже сегодня должно быть принято такое распоряжение и введено полное эмбарго на все сельскохозяйственные товары, ввозимые с Украины", - написал Блащак.Он уверен, что полное эмбарго на украинскую сельхозпродукцию "чрезвычайно важно для будущего" Польши, а также и для сотрудничества Польши и Украины в будущем. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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в мире, украина, польша, мариуш блащак, евросоюз, право и справедливость, всемирная торговая организация (вто), киев
В мире, Украина, Польша, Мариуш Блащак, Евросоюз, Право и справедливость, Всемирная торговая организация (ВТО), Киев
Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины

Польская оппозиция потребовала полного эмбарго на сельхозпродукцию с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина
Рабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польская оппозиция требует ввести полное эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Мариуш Блащак на платформе X.
"В интересах польского сельского хозяйства, а также исходя из глубочайших интересов интересов Польши, уже сегодня должно быть принято такое распоряжение и введено полное эмбарго на все сельскохозяйственные товары, ввозимые с Украины", - написал Блащак.
Он уверен, что полное эмбарго на украинскую сельхозпродукцию "чрезвычайно важно для будущего" Польши, а также и для сотрудничества Польши и Украины в будущем.
Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Мужчина с флагом Польши во время акции протеста фермеров в Познани. 9 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Польские фермеры отложили "марш на Варшаву"
14:00
 
В миреУкраинаПольшаМариуш БлащакЕвросоюзПраво и справедливостьВсемирная торговая организация (ВТО)Киев
 
 
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