Польская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сельхозпродукцию с Украины
Польская оппозиция потребовала полного эмбарго на сельхозпродукцию с Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польская оппозиция требует ввести полное эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Мариуш Блащак на платформе X.
"В интересах польского сельского хозяйства, а также исходя из глубочайших интересов интересов Польши, уже сегодня должно быть принято такое распоряжение и введено полное эмбарго на все сельскохозяйственные товары, ввозимые с Украины", - написал Блащак.
Он уверен, что полное эмбарго на украинскую сельхозпродукцию "чрезвычайно важно для будущего" Польши, а также и для сотрудничества Польши и Украины в будущем.
Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.