https://ria.ru/20240219/dtp-1928299802.html
В Чите машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси
В Чите машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси - РИА Новости, 19.02.2024
В Чите машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси
Машина скорой помощи перевернулась из-за ДТП с такси в Чите, четыре человека госпитализированы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкальского... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:46
2024-02-19T17:46
2024-02-19T17:46
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 19 фев - РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась из-за ДТП с такси в Чите, четыре человека госпитализированы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкальского края. "Вечером 19 февраля в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в Чите на улице Чкалова, по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств: "Лада Гранта" и машины скорой помощи. В результате четверых участников ДТП доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240219/dtp-1928152746.html
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происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В Чите машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси
В Чите госпитализировали четырех человек после ДТП с машиной скорой и такси