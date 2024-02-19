https://ria.ru/20240219/dtp-1928299802.html

В Чите машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси

В Чите машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси - РИА Новости, 19.02.2024

В Чите машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси

Машина скорой помощи перевернулась из-за ДТП с такси в Чите, четыре человека госпитализированы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкальского... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:46

2024-02-19T17:46

2024-02-19T17:46

происшествия

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 19 фев - РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась из-за ДТП с такси в Чите, четыре человека госпитализированы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкальского края. "Вечером 19 февраля в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в Чите на улице Чкалова, по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств: "Лада Гранта" и машины скорой помощи. В результате четверых участников ДТП доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20240219/dtp-1928152746.html

чита

забайкальский край

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происшествия, чита, забайкальский край