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В Югре в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 19.02.2024
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07:57 19.02.2024 (обновлено: 09:22 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/dtp-1928152746.html
В Югре в ДТП пострадали пять человек
В Югре в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 19.02.2024
В Югре в ДТП пострадали пять человек
Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Югре, сообщает в понедельник региональная... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T07:57
2024-02-19T09:22
происшествия
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Югре, сообщает в понедельник региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, 17 февраля 2024 года в 05.15 мск на 919-м километре автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" 44-летний водитель легковушки Renault выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен", где столкнулся с автомобилем Hyundai. "В результате автоаварии оба водителя, 25-летний пассажир Reno, 13-летний и 16-летний пассажиры Hyundai получили травмы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240217/dtp-1927931560.html
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Югре в ДТП пострадали пять человек

ГИБДД: в Югре в ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних

© Фото : Госавтоинспекция Югры/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей в Югре. 19 февраля 2024
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Югре. 19 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Госавтоинспекция Югры/Telegram
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Югре. 19 февраля 2024
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Югре, сообщает в понедельник региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 17 февраля 2024 года в 05.15 мск на 919-м километре автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" 44-летний водитель легковушки Renault выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен", где столкнулся с автомобилем Hyundai.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В ДТП на северо-западе Москвы пострадали трое детей
17 февраля, 11:32
"В результате автоаварии оба водителя, 25-летний пассажир Reno, 13-летний и 16-летний пассажиры Hyundai получили травмы", - говорится в сообщении.
 
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