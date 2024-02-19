https://ria.ru/20240219/dtp-1928152746.html

В Югре в ДТП пострадали пять человек

В Югре в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 19.02.2024

В Югре в ДТП пострадали пять человек

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Югре, сообщает в понедельник региональная... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T07:57

2024-02-19T07:57

2024-02-19T09:22

происшествия

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Югре, сообщает в понедельник региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, 17 февраля 2024 года в 05.15 мск на 919-м километре автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" 44-летний водитель легковушки Renault выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен", где столкнулся с автомобилем Hyundai. "В результате автоаварии оба водителя, 25-летний пассажир Reno, 13-летний и 16-летний пассажиры Hyundai получили травмы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240217/dtp-1927931560.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто