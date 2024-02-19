https://ria.ru/20240219/dtp-1928142294.html

В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет из-за грузовика

В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет из-за грузовика - РИА Новости, 19.02.2024

В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет из-за грузовика

Маршрутный автобус съехал в кювет в Приморье из-за выехавшего на встречную полосу грузовика, несколько человек пострадали, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T02:18

2024-02-19T02:18

2024-02-19T09:51

происшествия

россия

приморский край

авто

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Маршрутный автобус съехал в кювет в Приморье из-за выехавшего на встречную полосу грузовика, несколько человек пострадали, сообщает краевая прокуратура. "Вечером 18 февраля 2024 года в Артёме водитель грузового автомобиля Shacman допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №224 "Владивосток-Артём-Заводской", уходя от столкновения, съехал в кювет. В результате ДТП погибших нет, несколько травмированных граждан доставлены в медицинскую организацию", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку. В краевом Минздраве РИА Новости рассказали, что за медицинской помощью обратилось четыре человека с незначительным травмами, ушибами и ссадинами. "Врачи оказали первую медицинскую помощь, пациенты направлены на амбулаторное долечивание", - сказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадал водитель автобуса и три пассажира. СК РФ сообщает, что председатель ведомства поручил доложить об установлении обстоятельств ДТП в Приморском крае. Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по факту аварии проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20240218/dtp-1928100037.html

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происшествия, россия, приморский край, авто, следственный комитет россии (ск рф)