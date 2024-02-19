Рейтинг@Mail.ru
В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет из-за грузовика - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 19.02.2024 (обновлено: 09:51 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/dtp-1928142294.html
В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет из-за грузовика
В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет из-за грузовика - РИА Новости, 19.02.2024
В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет из-за грузовика
Маршрутный автобус съехал в кювет в Приморье из-за выехавшего на встречную полосу грузовика, несколько человек пострадали, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T02:18
2024-02-19T09:51
происшествия
россия
приморский край
авто
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928165397_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_345de533276ac1eb2c0c1b06ec8a3039.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Маршрутный автобус съехал в кювет в Приморье из-за выехавшего на встречную полосу грузовика, несколько человек пострадали, сообщает краевая прокуратура. "Вечером 18 февраля 2024 года в Артёме водитель грузового автомобиля Shacman допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №224 "Владивосток-Артём-Заводской", уходя от столкновения, съехал в кювет. В результате ДТП погибших нет, несколько травмированных граждан доставлены в медицинскую организацию", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку. В краевом Минздраве РИА Новости рассказали, что за медицинской помощью обратилось четыре человека с незначительным травмами, ушибами и ссадинами. "Врачи оказали первую медицинскую помощь, пациенты направлены на амбулаторное долечивание", - сказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадал водитель автобуса и три пассажира. СК РФ сообщает, что председатель ведомства поручил доложить об установлении обстоятельств ДТП в Приморском крае. Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по факту аварии проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20240218/dtp-1928100037.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928165397_135:0:1198:797_1920x0_80_0_0_772f35cb209d37f0d296db04f95f3c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, авто, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Авто, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет из-за грузовика

В Приморье маршрутный автобус съехал в кювет, четыре человека пострадали

© Прокуратура Приморского краяМесто ДТП с участием маршрутного автобуса в Приморье. 19 февраля 2024
Место ДТП с участием маршрутного автобуса в Приморье. 19 февраля 2024
© Прокуратура Приморского края
Место ДТП с участием маршрутного автобуса в Приморье. 19 февраля 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Маршрутный автобус съехал в кювет в Приморье из-за выехавшего на встречную полосу грузовика, несколько человек пострадали, сообщает краевая прокуратура.
«
"Вечером 18 февраля 2024 года в Артёме водитель грузового автомобиля Shacman допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №224 "Владивосток-Артём-Заводской", уходя от столкновения, съехал в кювет. В результате ДТП погибших нет, несколько травмированных граждан доставлены в медицинскую организацию", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку. В краевом Минздраве РИА Новости рассказали, что за медицинской помощью обратилось четыре человека с незначительным травмами, ушибами и ссадинами. "Врачи оказали первую медицинскую помощь, пациенты направлены на амбулаторное долечивание", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадал водитель автобуса и три пассажира.
СК РФ сообщает, что председатель ведомства поручил доложить об установлении обстоятельств ДТП в Приморском крае. Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по факту аварии проводится доследственная проверка.
Место ДТП на автомобильной дороге Ярославль-Углич в Ярославской области. 18 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек
Вчера, 17:21
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайАвтоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала