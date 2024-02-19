https://ria.ru/20240219/doroga-1928198891.html

Украинские водители заблокировали трассу перед польским Дорогуском

Украинские водители заблокировали трассу перед польским Дорогуском - РИА Новости, 19.02.2024

Украинские водители заблокировали трассу перед польским Дорогуском

Застрявшие на границе из-за блокирования пунктов пропуска польскими фермерами украинские водители заблокировали трассу перед польским населенным пунктом... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:08

2024-02-19T12:08

2024-02-19T12:18

в мире

украина

польша

вооруженные силы украины

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928196396_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_aa402befa2a29ebbeca3f439437b018a.jpg

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Застрявшие на границе из-за блокирования пунктов пропуска польскими фермерами украинские водители заблокировали трассу перед польским населенным пунктом Дорогуск, пишет украинское издание "Страна". Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что протестующие на украинско-польской границе не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ, ехавшую в сторону Украины. Также украинские СМИ сообщали, что на одном из КПП протестующие перестали пропускать даже автобусы. "Украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады польскими фермерами украинской границы, с самого утра заблокировали трассу перед польским городом Дорогуск, возле которого находится КПП Дорогуск - Ягодин. Водители ходят по кругу по пешеходному переходу и таким образом блокируют движение транспорта", - говорится в сообщении "Страны". Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорогуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240219/blokada-1928188931.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)