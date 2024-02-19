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Украинские водители заблокировали трассу перед польским Дорогуском - РИА Новости, 19.02.2024
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12:08 19.02.2024 (обновлено: 12:18 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/doroga-1928198891.html
Украинские водители заблокировали трассу перед польским Дорогуском
Украинские водители заблокировали трассу перед польским Дорогуском - РИА Новости, 19.02.2024
Украинские водители заблокировали трассу перед польским Дорогуском
Застрявшие на границе из-за блокирования пунктов пропуска польскими фермерами украинские водители заблокировали трассу перед польским населенным пунктом... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:08
2024-02-19T12:18
в мире
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Застрявшие на границе из-за блокирования пунктов пропуска польскими фермерами украинские водители заблокировали трассу перед польским населенным пунктом Дорогуск, пишет украинское издание "Страна". Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что протестующие на украинско-польской границе не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ, ехавшую в сторону Украины. Также украинские СМИ сообщали, что на одном из КПП протестующие перестали пропускать даже автобусы. "Украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады польскими фермерами украинской границы, с самого утра заблокировали трассу перед польским городом Дорогуск, возле которого находится КПП Дорогуск - Ягодин. Водители ходят по кругу по пешеходному переходу и таким образом блокируют движение транспорта", - говорится в сообщении "Страны". Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорогуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240219/blokada-1928188931.html
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Украинские водители заблокировали трассу перед польским Дорогуском

"Страна": застрявшие в Польше украинские водители блокируют трассу у Дорогуска

© AFP 2024 / Wojtek RadwanskiУкраинские фуры в районе населенного пункта Дорогуск
Украинские фуры в районе населенного пункта Дорогуск - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP 2024 / Wojtek Radwanski
Украинские фуры в районе населенного пункта Дорогуск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Застрявшие на границе из-за блокирования пунктов пропуска польскими фермерами украинские водители заблокировали трассу перед польским населенным пунктом Дорогуск, пишет украинское издание "Страна".
Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что протестующие на украинско-польской границе не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ, ехавшую в сторону Украины. Также украинские СМИ сообщали, что на одном из КПП протестующие перестали пропускать даже автобусы.
КПП на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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"Украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады польскими фермерами украинской границы, с самого утра заблокировали трассу перед польским городом Дорогуск, возле которого находится КПП Дорогуск - Ягодин. Водители ходят по кругу по пешеходному переходу и таким образом блокируют движение транспорта", - говорится в сообщении "Страны".
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорогуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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