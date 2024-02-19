https://ria.ru/20240219/donetsk-1928316159.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:09
2024-02-19T19:09
2024-02-19T19:09
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 16.50 ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240219/obstrel-1928296597.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК: украинские войска выпустили 13 натовских снарядов по Донецку
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости.
Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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В 16.50 ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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