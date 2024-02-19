https://ria.ru/20240219/donetsk-1928193063.html

В Донецке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона ВСУ снаряда

В Донецке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона ВСУ снаряда - РИА Новости, 19.02.2024

В Донецке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона ВСУ снаряда

Мужчина получил ранение в результате сброса в Кировском районе Донецка боеприпаса с беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:42

2024-02-19T11:42

2024-02-19T11:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате сброса в Кировском районе Донецка боеприпаса с беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской получил ранение мужчина 1978 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что в 9.40 украинский беспилотник сбросил боеприпас на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины