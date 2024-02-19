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В Донецке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона ВСУ снаряда
В Донецке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона ВСУ снаряда - РИА Новости, 19.02.2024
В Донецке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона ВСУ снаряда
Мужчина получил ранение в результате сброса в Кировском районе Донецка боеприпаса с беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:42
2024-02-19T11:42
2024-02-19T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате сброса в Кировском районе Донецка боеприпаса с беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской получил ранение мужчина 1978 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что в 9.40 украинский беспилотник сбросил боеприпас на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона ВСУ снаряда
Кулемзин: в Донецке мужчину ранило сброшенным с украинского дрона снарядом