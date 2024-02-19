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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.02.2024
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
Украинские войска сбросили боеприпас с ударного беспилотника на Кировский район Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:09
2024-02-19T10:09
2024-02-19T10:09
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с ударного беспилотника на Кировский район Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:40 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 5.35 было также выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Кировский район Донецка