https://ria.ru/20240219/donetsk-1928172862.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.02.2024

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

Украинские войска сбросили боеприпас с ударного беспилотника на Кировский район Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:09

2024-02-19T10:09

2024-02-19T10:09

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с ударного беспилотника на Кировский район Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:40 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 5.35 было также выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины