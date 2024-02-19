https://ria.ru/20240219/devochka-1928250270.html
В Калининградской области опекун жестоко издевалась над девочкой
В Калининградской области опекун жестоко издевалась над девочкой - РИА Новости, 19.02.2024
В Калининградской области опекун жестоко издевалась над девочкой
Опекун в Славском районе под Калининградом жестоко издевалась над 9-летней девочкой, заставляя ее до изнеможения тренироваться, кормила один раз в день и... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:41
2024-02-19T14:41
2024-02-19T14:41
происшествия
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Опекун в Славском районе под Калининградом жестоко издевалась над 9-летней девочкой, заставляя ее до изнеможения тренироваться, кормила один раз в день и избивала, а все свои издевательства снимала на камеру, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "Органами дознания отделения полиции по Славскому МО возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы посёлка Гастеллово по факту жестокого обращения с малолетним ребенком", - говорится в сообщении. Как установили в полиции, женщина неоднократно заставляла выполнять ребёнка физические упражнения до полного изнеможения. Также она лишь раз в день кормила девочку, постоянно избивала и оскорбляла. "Более того, мучительница, используя своё физическое превосходство, с помощью ложки заталкивала в рот девочки её же рвотные массы. При этом все свои незаконные действия женщина записывала на камеру телефона, сопровождая съёмку насмешками в адрес девочки", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении опекуна возбуждено по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". Сотрудники ПДН изъяли ребенка из семьи и поместили в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20240206/opekun-1925814597.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калининградская область, калининград
Происшествия, Калининградская область, Калининград
В Калининградской области опекун жестоко издевалась над девочкой
В Калининградской области опекун снимала на камеру издевательства над ребенком
КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости.
Опекун в Славском районе под Калининградом жестоко издевалась над 9-летней девочкой, заставляя ее до изнеможения тренироваться, кормила один раз в день и избивала, а все свои издевательства снимала на камеру, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба
регионального УМВД.
"Органами дознания отделения полиции по Славскому МО возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы посёлка Гастеллово по факту жестокого обращения с малолетним ребенком", - говорится в сообщении.
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Как установили в полиции, женщина неоднократно заставляла выполнять ребёнка физические упражнения до полного изнеможения. Также она лишь раз в день кормила девочку, постоянно избивала и оскорбляла.
"Более того, мучительница, используя своё физическое превосходство, с помощью ложки заталкивала в рот девочки её же рвотные массы. При этом все свои незаконные действия женщина записывала на камеру телефона, сопровождая съёмку насмешками в адрес девочки", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении опекуна возбуждено по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". Сотрудники ПДН изъяли ребенка из семьи и поместили в медицинское учреждение.
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