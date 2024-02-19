https://ria.ru/20240219/deti-1928257377.html

Львова-Белова рассказала о воссоединении украинских детей с семьями

Львова-Белова рассказала о воссоединении украинских детей с семьями - РИА Новости, 19.02.2024

Львова-Белова рассказала о воссоединении украинских детей с семьями

Самая большая группа украинских детей — 11 человек — воссоединяется со своими семьями, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:07

2024-02-19T15:07

2024-02-19T18:26

в мире

мария львова-белова

россия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Самая большая группа украинских детей — 11 человек — воссоединяется со своими семьями, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Мероприятие прошло в посольстве Катара в рамках процесса по воссоединению семей с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара."Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей", - сказала Львова-Белова в начале мероприятия, выразив благодарность посольству Катара в организации процесса.По ее словам, процесс воссоединения детей с семьями идет постоянно, но обычно - малыми группами."Сейчас мы приняли решение, что для того, чтобы исключить долгие логистически сложные переезды, будем организовывать воссоединение непосредственно в Москве, привозя сюда группы детей и привозя сюда родственников или законных представителей, которые могут ехать непосредственно домой", - сказала она.Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха всегда старается защищать права детей и продолжит предпринимать гуманитарные шаги в этом направлении. В конце мероприятия детям вручили подарки.Как отметила Львова-Белова, Катар является партнером в организации всего процесса - в покупке билетов, транспортировке и переговорах с украинской стороной.

https://ria.ru/20240219/deti-1928194769.html

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в мире, мария львова-белова, россия