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Львова-Белова рассказала о воссоединении украинских детей с семьями - РИА Новости, 19.02.2024
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15:07 19.02.2024 (обновлено: 18:26 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/deti-1928257377.html
Львова-Белова рассказала о воссоединении украинских детей с семьями
Львова-Белова рассказала о воссоединении украинских детей с семьями - РИА Новости, 19.02.2024
Львова-Белова рассказала о воссоединении украинских детей с семьями
Самая большая группа украинских детей — 11 человек — воссоединяется со своими семьями, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:07
2024-02-19T18:26
в мире
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Самая большая группа украинских детей — 11 человек — воссоединяется со своими семьями, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Мероприятие прошло в посольстве Катара в рамках процесса по воссоединению семей с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара."Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей", - сказала Львова-Белова в начале мероприятия, выразив благодарность посольству Катара в организации процесса.По ее словам, процесс воссоединения детей с семьями идет постоянно, но обычно - малыми группами."Сейчас мы приняли решение, что для того, чтобы исключить долгие логистически сложные переезды, будем организовывать воссоединение непосредственно в Москве, привозя сюда группы детей и привозя сюда родственников или законных представителей, которые могут ехать непосредственно домой", - сказала она.Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха всегда старается защищать права детей и продолжит предпринимать гуманитарные шаги в этом направлении. В конце мероприятия детям вручили подарки.Как отметила Львова-Белова, Катар является партнером в организации всего процесса - в покупке билетов, транспортировке и переговорах с украинской стороной.
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в мире, мария львова-белова, россия
В мире, Мария Львова-Белова, Россия
Львова-Белова рассказала о воссоединении украинских детей с семьями

Львова-Белова: еще 11 украинских детей воссоединятся со своими семьями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Самая большая группа украинских детей — 11 человек — воссоединяется со своими семьями, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Мероприятие прошло в посольстве Катара в рамках процесса по воссоединению семей с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара.
"Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей", - сказала Львова-Белова в начале мероприятия, выразив благодарность посольству Катара в организации процесса.
По ее словам, процесс воссоединения детей с семьями идет постоянно, но обычно - малыми группами.
"Сейчас мы приняли решение, что для того, чтобы исключить долгие логистически сложные переезды, будем организовывать воссоединение непосредственно в Москве, привозя сюда группы детей и привозя сюда родственников или законных представителей, которые могут ехать непосредственно домой", - сказала она.
Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха всегда старается защищать права детей и продолжит предпринимать гуманитарные шаги в этом направлении. В конце мероприятия детям вручили подарки.
Как отметила Львова-Белова, Катар является партнером в организации всего процесса - в покупке билетов, транспортировке и переговорах с украинской стороной.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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